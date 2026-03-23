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澳大利亚媒体：越南之魂闪耀湄公河畔

据越通社驻澳大利亚记者报道，澳大利亚《悉尼先驱晨报》近日刊登了旅游作家蒂姆·理查兹（Tim Richards）的题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。作者通过为期一周的湄公河航旅，分享了其从越南到柬埔寨途中所感受到的迷人魅力。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》刊登题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。（屏幕截图）
澳大利亚《悉尼先驱晨报》刊登题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。（屏幕截图）

越通社河内——据越通社驻澳大利亚记者报道，澳大利亚《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）近日刊登了旅游作家蒂姆·理查兹（Tim Richards）的题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。作者通过为期一周的湄公河航旅，分享了其从越南到柬埔寨途中所感受到的迷人魅力。

文中，作者对越南传统的“舢板”（Tam Bản）表达了由衷的赞叹。这种木制的平底小船是湄公河上的文化符号。理查兹被船头特有的上扬弧度及其彩绘的“避邪眼”所吸引，认为这些设计赋予了小船独特的个性。他指出，乘坐这种越式舢板深入探索“S型国度”南部的九龙江三角洲，是一次极具吸引力的体验。

航程中，游客穿梭于漂浮的水葫芦丛间，直抵岸边的民居与著名地标——蔡贝（Cái Bè）天主教堂。这座始建于1930年代初的罗马式建筑，其钟楼内悬挂着1931年于法国铸造的四口铜钟。在高耸的塔楼与精美的拱形门窗映衬下，教堂在低矮的民居丛中脱颖而出，被作者形象地比作“精致的婚礼蛋糕”。走进内部，斑斓的彩色玻璃窗在热带艳阳下交织出璀璨光影，令人惊叹。

离开教堂后，游客在岸边的传统工坊体验了越南饮食文化。作者近距离观察了“美食匠人”现场制作米纸（Bánh tráng）、春卷、酥脆炒面等过程，深感有趣。

蒂姆·理查兹总结道，亲眼见证并品尝这种极具手工艺感的传统美食，是了解当地民生最生动的体验。他动情地评价，湄公河三角洲的生活“正如那融合了椰浆与班兰芬芳的米纸一般香甜”。（完）

越通社
#旅游作家 #湄公河 #越南饮食文化 越南
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