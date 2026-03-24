越南河江与会安为何入选2026年全球最佳目的地榜单？

越通社河内——越南宣光省河江与岘港市会安近日入选由《Time Out》杂志公布的“2026年全球51个最佳目的地”名录，分别位居第17位和第51位。可以说，这是两个处于不同空间维度与情感色彩的目的地，宛如两抹截然不同却又相得益彰的底色，共同勾勒出越南之美的宏伟画卷。



河江之美：从地质奇观到人文底蕴



河江这一目的地不仅展示了宏伟的地质空间，更蕴含着深厚的人文价值。马皮凉（Ma Pi Leng）、沈马（Thẩm Mã）等险峻山口对国内外游客极具吸引力，每一处急转弯都仿佛开启了一层截然不同的景观空间。



然而，让河江能与《Time Out》榜单中世界著名山脉齐名的核心价值，并不在于其地势之险，而在于越南S字型土地东北边境地区的文化深度。在这片土地上，由43个民族共同构成的独特社会与文化结构，使每一个村落都成为了承载浓郁本土价值的“记忆单元”。



险峻的地形与历经岁月的文化传统，塑造了一个独一无二的河江。这是让游客不仅是为了“观赏”，更是为了去“感悟”的目的地。



“感悟之行”：生机勃勃的会安



“感悟之行”：生机勃勃的会安

如果说河江展示了空间之美，那么会安则是时间之美的化身。这座古镇不仅以其独特的视觉美感给人留下深刻印象，更因其生机勃勃的生活空间而散发魅力；更为特殊的是，它成功维系了文化遗产与当代生活之间的自然联系。



在当今全球旅游趋势从“走马观花”转向“深度感悟”的背景下，会安显得天衣无缝。这是一个既美丽又富有体验感的目的地，它将自然美景与当地生活、本土文化，尤其是游客的情感共鸣紧密相连。



据《Time Out》的评价，古镇温暖的黄色色调、铺满时间痕迹的小巷以及夜幕降临后璀璨绚丽的灯笼空间，构成了一幅富有情感的画卷。在这里，游客不仅是在观赏，更是身临其境地去感受。



这片土地的美食不仅是闻名遐迩的佳肴，更是关于文化传承与记忆保留的故事。来到这里，游客可以融入传统手工艺村和传统生活习俗的空间，从而更深入地理解这些文化价值是如何代代相传、历久弥新的。



因此，会安获得此项殊荣不仅是一个名号，更是对其作为全球游客心目中具有可持续价值和长久吸引力的目的地的证明。（完）