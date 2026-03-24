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拜子龙湾被美国杂志誉为“东南亚奇观”

在东南亚七大奇观名单中，越南广宁省拜子龙湾位列第三。这里仍完好地保留着原始之美与难得的宁静空间。

拜子龙湾的游船。图自越通社
拜子龙湾的游船。图自越通社

越通社河内——在东南亚七大奇观名单中，越南广宁省拜子龙湾位列第三。这里仍完好地保留着原始之美与难得的宁静空间。

近日，美国著名旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveler）将广宁省拜子龙湾列入“东南亚七大顶尖奇观”名录。该名录旨在表彰为全球游客提供独特体验的杰出目的地。

越南广宁省拜子龙湾位居前三名。这一目的地至今仍完好地保留着原始之美与难得的宁静空间。

据《悦游》评估，东南亚正日益肯定其作为全球最顶尖、最具吸引力的旅游区之一的地位。该地区的魅力源于原始热带海滩、丰富的自然景观、古老的遗产以及深厚文化底蕴的和谐结合。

除了著名的目的地外，东南亚在游客足迹罕至的线路上还隐藏着无数“瑰宝”。这些地方真正带来了真实且与众不同的体验，如菲律宾的巴坦群岛（Batanes）、柬埔寨的荔枝山国家公园（Phnom Kulen）、马来西亚槟城的乔治市（George Town）以及老挝的波罗芬高原（Bolaven Plateau）。

拜子龙湾以其壮丽的岛屿、溶洞系统以及美丽原始的海滩而闻名。位于拜子龙湾群落中的拜子龙国家公园于2017年被东盟生物多样性中心评为“东盟遗产公园”。

特别的是，拜子龙湾的海湾景观价值适合全年开展旅游活动，拥有多种引人入胜的旅游形式，如观光旅游、海水浴、划船、滑翔伞、娱乐垂钓以及各类生态旅游等。

拜子龙湾与下龙湾的不同之处在于其拥有有人居住的土岛系统，游客可以在此体验当地居民的生活。部分岛屿拥有美丽的海滩和发育良好的珊瑚礁，具备建设自然保护区和生态公园的潜力，以服务于旅游与康养产业的发展。

除了拥有优美的自然景观外，拜子龙湾正汇聚各项旅游发展机遇。其地理位置十分优越，距离芒街国际口岸约100公里，并与世界自然遗产下龙湾相邻。（完）

越通社
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