越捷航空公司河内至捷克布拉格新航线有望开通

越通社布拉格——越通社驻布拉格记者报道，越捷航空公司（Vietjet Air）正推进开通河内至捷克布拉格新航线并在哈萨克斯坦阿拉木图设立技术经停站点计划实施，从而扩大越南与中欧地区之间的航线网络。



哈萨克斯坦民航委员会已正式批准河内至捷克布拉格航线的运营计划。预计，该航线将于2026年7月11日投入运营，每周执行2班，由空中客车A330宽体客机执飞。



若得到确认，这将成为多年来直接连接越南北部地区与捷克首都布拉格的少数定期航线之一，有助于满足两国之间日益增长的出行需求。



值得注意的是，越捷航空已根据哈萨克斯坦“开放天空”政策获得第五航权（Fifth Freedom Right）。这一机制允许越捷航空不仅在越南与捷克之间运输旅客，还可以对阿拉木图与布拉格之间的航段进行商业运营。



按计划，该航线将按“河内—阿拉木图—布拉格”分段运营。旅客可灵活选择购买全程机票或单独购买各个航段的机票，其中包括布拉格—阿拉木图航段。



新航线的开通有望为在捷越南人社群创造便利条件，同时促进越南与哈萨克斯坦以及中欧地区之间的旅游、贸易和人文交流与合作发展。



目前各相关方正在完成最后的技术准备工作，预计于2026年夏季首航。（完）



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