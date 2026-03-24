越南外交部部长黎怀忠与欧盟国际关系事务委员约瑟夫·西克拉举行会谈

越通社河内——3月24日下午，越南外交部部长黎怀忠与正在对越南进行访问的欧盟国际关系事务委员约瑟夫·西克拉（Jozef Síkela）举行了会谈。



会谈中，黎怀忠强调，这是双方关系自2026年1月提升为全面战略伙伴关系以来欧盟高级官员首次访越，体现了欧盟在落实新建立的伙伴关系框架内涵方面的决心。



黎怀忠表示，越南正大力推进数字经济、绿色经济和循环经济，致力于实现快速可持续增长。他强调，越南将欧盟视为最重要的合作伙伴之一，希望双方进一步提升合作水平，使其日益务实、高效。



为落实全面战略伙伴关系框架，黎怀忠建议双方加强各级别代表团互访；加大协调力度，有效开展各项合作内涵，特别是科技与创新这一新合作支柱。此外，黎怀忠建议双方进一步挖掘《越欧自贸协定》（EVFTA）的潜力，以拓展经贸合作空间；建议欧盟尽早完成对《越欧投资保护协定》（EVIPA）的批准程序，取消对越南水产品的IUU“黄牌”警告，并将越南移出不合作税收管辖区名单。

双方会谈现场。图自i越通社

西克拉高度评价越南在世界形势动荡背景下近期取得的社会经济成就。他对越南未来的发展愿景和方向表示赞赏，并强调欧盟愿在越南推动基于科技创新的增长过程中提供支持；愿参与越南的基础设施开发、矿产、可持续能源等项目。



西克拉高度评价双方合作潜力，并对怀忠提出的建议表示赞同。他表示，将与越南相关部门紧密配合，有效落实在“全球门户”（Global Gateway）倡议框架下新的合作支柱；加强动员资金资源，特别是绿色金融，同时推动技术转让和技术援助，助力越南实现长期发展目标；配合有效落实EVFTA，将其作为推动双边贸易与投资在未来更加强劲、平衡和可持续发展的重要基础。



双方一致同意继续加强在多边论坛上的协调与相互支持，推动多边主义，尊重国际法、贸易自由及可持续发展。双方高度评价东盟的中心作用，并承诺将继续紧密配合，发挥越南作为积极、高效桥梁的作用，进一步深化东盟与欧盟关系，从而为地区及世界的和平、稳定、合作与繁荣发展做出务实贡献。（完）

