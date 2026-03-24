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俄罗斯官员：范明政总理访俄巩固经济发展自主能力

越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社
俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社

越通社莫斯科——越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇在接受越通社驻俄记者采访时表示，越南政府首脑的此次访问为保障越南在经济稳定发展中实现自主开辟了机遇。叶夫根尼耶维奇强调，两国间经常性的国事访问和政府代表团交流，不仅体现了两国间高度的政治互信，也彰显了显著的经济利益与合作潜力。

叶夫根尼耶维奇表示，两国经贸关系建立在信任基础上，俄方高度评价与越南伙伴稳固而长期的合作关系。越俄石油联营公司是这种成功合作的典范——在那里，俄罗斯专家和在俄罗斯接受过培训的高素质越南石油工人多年来密切合作。这种长期、复杂且需要大量专业知识的合作性质表明，合作伙伴已证明自身的能力。

据叶夫根尼耶维奇称，越南共产党中央委员会总书记苏林于去年5月对俄罗斯联邦的访问，无疑为两国合作发展增添了动力。事实上，2025年多个双边合作领域都取得了丰硕成果。他举例说，俄罗斯对越南的出口和越南对俄罗斯的进口均有所增长。2025年，俄罗斯对越南的复合肥和猪肉出口创下纪录，越南开始进口俄罗斯液化天然气。通过WinMart等大型连锁超市，俄罗斯商品越来越贴近越南消费者。

叶夫根尼耶维奇强调，范明政总理的此次访问将为越俄经贸关系发展注入新动力。

在评估俄越重点合作领域时，叶夫根尼耶维奇指出了保障粮食和能源安全领域的重要性。俄方愿扩大对越南的粮食和化肥出口，并在全球能源危机背景下，扩大能源供应以及用于发展可持续能源基础设施的技术出口。

他相信，两国已签署的在越南建设核电站的协议，以及诺瓦泰克集团参与在越南建设液化天然气储罐基础设施和液化天然气电站项目，将为越南构建强大的能源基础设施、实现稳定经济自主发展奠定坚实基础。

关于未来的合作潜力，叶夫根尼耶维奇指出，创意经济可能成为俄越间一个充满前景的新合作领域，因为该领域涉及创造高附加值产品，以及基于智慧、创造力和革新的产品，涵盖从信息技术、电影到时尚和设计等快速发展的产业。

2026年被确定为“俄越科技教育交流年”，叶夫根尼耶维奇相信，俄越在深度知识产业领域的合作将得到拓展和深化，并将在人力资源培训方面继续扩大合作，这在实施大型基础设施项目计划的背景下尤为必要。他强调，这些是两国关系正在开启的积极方向，尤其是在这些实质性、互信的高层访问之后。（完）

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越通社
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