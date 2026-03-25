越南巩固少数民族地区政治体系

越通社河内——越共十四大文件继续强调少数民族地区快速、可持续发展，逐步缩小各地区之间发展差距，加强全民族大团结，建设强大的基层政治体系等要求。面对这一要求，巩固少数民族地区的政治体系具有特别重要的意义。



重视培养少数民族干部

少数民族干部队伍是在基层贯彻党的主张路线和国家政策法律的核心力量，也是党委、政府与各民族同胞之间的重要桥梁。

许多地方重视培养和使用少数民族干部队伍。林同省现有124个乡、坊、镇，近70万少数民族同胞，占全省人口的17.6%。少数民族干部队伍建设一直受到各级党委、政府的高度重视。在各级党组织中，少数民族党员占相当比例（12.05%）；许多同志进入党委，在政治体系中担任领导管理职务。



各级党委重视培养、培训，提高干部素质。莱州省80%以上人口为少数民族同胞，其中包括许多人口极少的民族。该省省委颁布了关于提高少数民族领导干部、管理人员和乡级骨干干部素质的第06-NQ/TU号决议（2021-2025年阶段，展望至2030年），其中注重提高干部队伍，特别是年轻干部、女干部和少数民族干部的素质；加强对基层干部的政治理论、领导管理技能和群众工作的培训培养。因此，该省许多地方党组织的领导能力和政府的工作效率得到提升。



据林同省领导介绍，面对新形势的要求，未来一段时期的重点任务和措施之一是经常性健全，重视培养、规划、安排和使用与任务相匹配的、充满活力、创新、敢想敢做敢担当、贴近人民、服务人民、深入基层的少数民族干部、公务员队伍，特别是主要负责人；合理调整少数民族干部在各级领导管理岗位的结构；继续实施少数民族干部培养、使用的优先和特殊政策；对有意长期扎根、被选派到少数民族地区工作的有责任心、有愿望的干部制定适当的待遇制度。



发挥社区威望人士作用



宣光省近70%人口是少数民族同胞，主要居住在偏远、边境乡村。3000多名岱依族、赫蒙族、瑶族、侬族、巴天族、拉基族等民族的威望人士，在宣传动员人民落实党的主张、国家政策法律中发挥核心作用。他们也是积极动员人民参与发展经济、建设新农村、破除陋习、维护秩序安全、保护传统民族文化的力量。值得注意的是，在一些乡如帕维宿、南迪、黄树皮、安明、雄利等，部署了“威望人士参与宣传普及法律；动员人民遵守地方法律”的示范模式。



莱州省现有近1000名少数民族地区威望人士。近期，这支队伍在宣传动员人民实施国家目标计划，结合转变生产结构；破除丧葬、婚嫁陋习；预防早婚、近亲结婚；参与保障边境安全等方面发挥了有效作用。边境高山区苏伦乡有17个村，5255口人，其中99%以上为少数民族同胞。全乡有17位威望人士，成分多样，如乡贤、党支部书记、村长、族长。认识到自己的角色和责任，乡里的威望人士经常与乡公安和边防屯密切配合，开展宣传、预防犯罪；动员人民不听信坏人引诱非法越境、出入境。因此，人民的守法意识得到提高。



鉴于威望人士持续、有效的贡献，据莱州省领导介绍，未来一段时期，除继续发挥这支队伍的作用外，还需加强培养、提高其知识和技能；关注威望人士队伍年轻化；发现积极、热情、在生产、经营、创新、创业思维上有革新、有活力的年轻因素。



当政治体系强大、全民族大团结得到加强、人民生活得到改善时，同胞对党、国家的信任日益巩固。（完）