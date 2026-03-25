范明政总理会见俄越友好协会和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会领导

越通社河内——3月25日，正在对俄罗斯进行正式访问的越南政府总理范明政会见了以俄越友好协会主席弗拉基米尔·彼得罗维奇·布亚诺夫（Vladimir Petrovich Buyanov）和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会主席尼古代·科列斯尼克（Nicolay Kolesnik）为首的俄越友好协会和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会代表团。



范明政强调， 越南始终铭记并珍视前苏联和俄罗斯人民在过去越南争取民族独立、国家统一的斗争事业以及当前建国卫国事业中所给予的巨大支持和帮助，其中俄越友好协会和俄罗斯退役军人协会成员给予的深情厚谊、心血和智慧。



范明政在提及越俄关系中的各项大型标志性工程时表示，此访期间，双方将推动关系提升至新高度，为未来两国快速和可持续发展作出贡献。随着双方签署关于在越南建设核电站的合作协定，两国关系中将增添一项新的标志性工程。



范明政希望并建议俄越友好协会和曾在越南参战的俄罗斯退役军人协会继续与越南相关机构，特别是两国大使馆密切配合，开展更多务实、更有意义的活动，既回顾、铭记和传承传统，又为培育两国关系奠定基础和注入动力，为各自国家在新阶段实现快速、可持续发展作出贡献。



俄越友好协会和曾在越南参战的俄罗斯退役军人协会领导人对范明政此访给予高度评价并相信此访将取得圆满成功，特别是双方签署关于在越南建设核电站的协定以及其他合作协定将为推动两国在各领域的关系奠定基础。



俄方友人介绍了俄越友好协会、俄罗斯退役军人协会与越俄友好协会、越南退役军人协会之间的良好关系，并表示，近期俄越友好协会和俄罗斯退役军人协会开展了许多务实活动，其中包括举办关于两国以及越俄关系的知识竞赛、绘画比赛、图片和视频比赛等，为维护、培育和加强越俄关系作出了贡献。



俄罗斯友人希望两个民族、两国人民之间的宝贵感情与合作能够得到一代又一代后辈的继承与发扬。（完）

越通社