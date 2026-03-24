越通社河内 ——越通社特派记者报道，正在对俄罗斯进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月23日晚在莫斯科会见了俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫（Gennady Ziuganov）及俄共中央领导成员。



范明政祝贺俄罗斯联邦共产党在俄罗斯政坛的地位不断提高，相信在弗拉基米尔·普京总统及俄罗斯领导人的带领下，俄罗斯将战胜挑战，实现强劲发展。



回顾越俄关系的各个重要里程碑，范明政强调，无论在任何情况下，两国人民和两党之间的特殊情谊都不会改变，而将日益牢固，致力于各自国家的发展以及地区和世界的和平、合作与发展。



范明政表示，越南力争到2030年成为拥有中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。在这一进程中，越南希望得到包括俄罗斯及俄罗斯联邦共产党在内的国际朋友的支持与合作。



越南政府总理范明政会见俄罗斯联邦共产党主席根纳季·久加诺夫。图自越通社

范明政强调了团结、合作与对话的重要性，并表示，越南共产党始终重视发展与俄罗斯联邦共产党的传统友谊，感谢俄罗斯联邦共产党及久加诺夫主席个人在越南争取民族独立和国家发展进程中给予的宝贵支持。希望两党进一步加强整党建党工作经验交流，组织理论研讨、实践研究、愿景构建、干部培训等活动。同时，为维护和深化两国全面战略伙伴关系、造福两国人民以及为地区和世界和平、合作、稳定与发展作出贡献。



久加诺夫高度评价范明政此次俄罗斯之行的意义，相信此访将取得圆满成功，为两国关系注入新动力。



久加诺夫祝贺越共十四大和越南第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会代表选举的成功召开，祝贺越南近期取得的跨越式发展成就，相信在越南共产党的领导下，越南将如期实现两个一百年奋斗目标。久加诺夫强调，俄罗斯人民、国家及联邦共产党始终视越南为值得信赖的朋友，将一如既往与越南在发展道路上同行。



久加诺夫肯定了俄罗斯联邦共产党与越南共产党之间的情谊，同意按照范明政的建议，加强两党高层互访，分享各党活动信息，支持推动两党群众组织间的关系，加强在政党多边场合上的协调与相互支持。（完）