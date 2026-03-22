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越南常驻日内瓦代表团讨论美国关税政策新动向

越南常驻日内瓦代表团近日以线上线下相结合形式举办了一场关于美国关税政策新动向的研讨会。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社河内——越南常驻日内瓦代表团近日以线上线下相结合形式举办了一场关于美国关税政策新动向的研讨会。越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使、公使衔参赞范光辉，圣加仑基金会创始人、洛桑国际管理发展学院（IMD）地缘政治与战略学教授埃文尼特（Simon Evenett）等代表出席。

梅潘勇大使在研讨会开幕式上发言时表示，近期世界和地区地缘政治形势复杂演变，给全球贸易、供应链带来了更多困难和挑战，其中包括唐纳德·特朗普总统政府在2025年执行对等关税政策。此外，近期在美国最高法院裁决驳回对等关税后，美国关税政策的调整，如根据《1974年贸易法》第122条（关于国际支付问题）、根据第301条关于产能过剩和强迫劳动问题的两起案件征收关税，加剧了贸易活动的不确定性。对于越南这个高度开放的经济体而言，这些波动可能直接影响出口格局，并对商业环境的可预见性以及相关国家机构的政策制定产生影响。

西蒙·埃文尼特分析了2025年越南出口、美国进口情况、预测美国未来在采取防御措施方面的关税政策趋势、近期根据《贸易法》
中第122条和第301条进行的调查案件、为越南启动两轮301调查提出建议等内容。

梅潘勇大使在研讨会上发表结论性讲话时肯定了本次研讨会的必要性，研讨会为各部委更新信息，讨论美国关税新动向，分析影响并提出建议，以便在全球贸易形势动荡的背景下做出及时反应，最大力度减轻损失。（完）

越南工贸部部长阮鸿延与美国贸易代表贾米森·格里尔。图自越通社

越南与美国继续推进关于公平互惠贸易协定的技术谈判

据越南工贸部消息，2025年11月12日至14日在美国华盛顿特区，在越南工贸部部长、政府谈判代表团团长阮鸿延与美国贸易代表贾米森·格里尔的主持下，双方继续按计划开展越美公平互惠贸易协定技术谈判，努力获得更为积极的成果。

越通社
#越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使 #美国关税政策 #新动向 #研讨会 美国 越南
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