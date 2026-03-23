越南高级领导人向老挝高级领导人致贺电

越通社河内——值此老挝第十届国会第一次会议选举老挝人民革命党中央总书记通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）连任国家主席；宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）连任政府总理；赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）连任国会主席；以及本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）连任国家副主席之际，3月23日，越南共产党中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏和国家副主席武氏映春分别向老挝高级领导人致电祝贺。



越南领导同志在贺电中热烈祝贺老挝新一届领导同志赢得老挝人民民主共和国国会的信任，当选国家重要领导职务；同时强调这充分体现了老挝国会和人民对各位领导同志的能力、威望及其为老挝革命事业和经济社会发展所作出的重要贡献的高度信任与评价。



越南领导同志相信，新一届领导班子将领导老挝国家和兄弟般的老挝人民胜利落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议和2026-2030年第十个五年经济社会发展计划；建设和平、独立、民主、统一、繁荣的老挝，使其在地区和国际舞台上的地位不断提升。越南领导人还对越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系近期不断得到巩固与发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区的和平、稳定与繁荣发展作出积极贡献给予高度评价。



越南领导同志重申，越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接是两国历代领导人和人民精心培育的无价共同财富；同时强调将继续与老挝领导同志紧密配合，不断巩固与发展越老特殊关系，从而为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。



同日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠向通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）同志致贺电，祝贺其在老挝第十届国会第一次会议上当选老挝人民民主共和国副总理兼外交部长。



黎怀忠同志坚信，在新的岗位上，通沙万·丰威汉同志将有效落实和平、独立、友好与合作发展的对外路线；同时继续关心、指导并为两国关系，特别是两国外交部之间的关系日益务实、有效发展创造便利条件，造福两国人民，为地区及世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

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