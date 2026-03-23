☕️越通社新闻下午茶（2026.3.23）

范明政总理在俄罗斯莫斯科向胡志明主席纪念碑敬献花圈 图自越通社



越通社河内——·据越通社特派记者报道，在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，当地时间3月23日上午，越南政府总理范明政率代表团前往位于莫斯科的胡志明主席纪念碑和无名烈士纪念碑敬献花圈。全文

·值此老挝第十届国会第一次会议选举老挝人民革命党中央总书记通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）连任国家主席；宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）连任政府总理；赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）连任国会主席；以及本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）连任国家副主席之际，3月23日，越南共产党中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏和国家副主席武氏映春分别向老挝高级领导人致电祝贺。全文

·值此巴基斯坦伊斯兰共和国国庆86周年（1940年3月23日-2026年3月23日）之际，2026年3月23日，越南国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏分别向巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里（Asif Ali Zardari）、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）和巴基斯坦国民议会议长萨达尔·阿亚兹·萨迪克（Sardar Ayaz Sadiq）致贺电。

·3月23日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀在河内与柬埔寨人民党副主席、柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）共同主持了两阵线机构间的会谈及合作协议签署仪式。

据越通社驻澳大利亚记者报道，澳大利亚《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）近日刊登了旅游作家蒂姆·理查兹（Tim Richards）的题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。作者通过为期一周的湄公河航旅，分享了其从越南到柬埔寨途中所感受到的迷人魅力。

·2026年3月15日举行的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举取得圆满成功，已真正成为民族盛大节日，选举活动已确保民主、平等、依法、安全、节约且切实进行。全文

·3月22日，胡志明市友好组织联合会与胡志明市越南-东南亚友好协会联合举办了主题为"连接东盟人民"的友好茶会活动。

·越南FPT集团日前称，该集团已与韩国领先的汽车综合安全平台企业FESCARO签署谅解备忘录，双方将在汽车软件和网络安全领域开展合作。此次合作旨在提升FPT在汽车软件项目中的网络安全能力，同时为在韩国及全球范围内共同开发软件定义汽车解决方案奠定基础。全文

·越通社驻特拉维夫记者报道，在以色列安全形势持续复杂演变的背景下，当地时间3月22日下午，越南驻以色列大使馆向正在以色列生活、学习和工作的越南人社群发出了紧急通知。

·越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。这些成果也有助于将越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议进一步细化实化。

南定省肺病医院医护人员正在为患者进行肺部CT扫描。图自越通社

·值此世界防治结核病日之际，越南中央肺科医院与国家结核病防治计划联合建议卫生部，将结核病筛查纳入常规体检项目，并在健康管理档案中增加相关指标，以推动结核病的早发现、早控制。该建议的依据是2025年9月9日发布的第72号决议（72-NQ/TW），该决议规定自2026年起，每位公民每年至少可接受一次免费定期体检或筛查。全文

·为应对全球能源价格飙升，柬埔寨王国政府已发布指示，要求各部委、行业及部门机构实施节能措施。

·2026年4·30南方解放日和5·1国际劳动节长假被视为夏季旅游高峰的启动节点。据越游（Vietravel）、越南旅游（Du lich Viet）及BestPrice等旅游企业观察，国内海岛线路以及新加坡、日本、韩国、中国、泰国、马来西亚等亚洲短途航线，凭借灵活的行程与便捷的手续，持续保持强劲吸引力。

设计师阮垂玲（黑衣，居中）与以彼得罗夫斯基宫皇家建筑与空间为灵感的系列设计作品。图片来源：nhandan.vn

·3月21日晚，在彼得罗夫斯基宫（Petrovsky Palace）举办的“SOGNO NIGHT”大型秀场，在萨克斯演奏家权善得的动人旋律、歌手范秋河的婉转歌声中，设计师阮垂玲的高级晚礼服亮眼登场，标志着越南时尚正式迈出进入俄罗斯时尚圈的第一步。全文

·2026年3月23日至27日，越南文化体育与旅游部同俄罗斯联邦文化部及俄罗斯驻越大使馆，在河内与胡志明市共同举办“2026年越南-俄罗斯文化日”。本次活动的亮点是3月23日晚在越苏友谊劳动文化宫举行、由俄罗斯文化部副部长安德烈·马利舍夫（Andrey Malyshev）与越南文化体育与旅游部副部长谢光东共同主持的开幕式。

·据越南足球联合会消息，根据国际足球联合会最新排名更新，越南国家队排名上升5位，升至世界第103位，继续稳居亚洲第18位。在球队全力备战2026年多项重要国际赛事的背景下，这一成绩被视为“金星战士”实力的有力体现。全文(完)