世界防治结核病日：越南专家建议将结核病筛查纳入常规体检



越通社河内—— 值此世界防治结核病日之际，越南中央肺科医院与国家结核病防治计划联合建议卫生部，将结核病筛查纳入常规体检项目，并在健康管理档案中增加相关指标，以推动结核病的早发现、早控制。该建议的依据是2025年9月9日发布的第72号决议（72-NQ/TW），该决议规定自2026年起，每位公民每年至少可接受一次免费定期体检或筛查。



越南中央肺科医院院长、国家结核病防治计划负责人丁文亮表示，尽管2025年越南结核病防治工作取得历史最好成效，全年新发现患者超过11.9万例，治疗成功率高达90%，但疫情形势依然严峻。据世界卫生组织估计，2025年越南约有18.4万新发病例、9400例耐药结核病，每年约1.2万人死于结核病。目前，越南在全球结核病负担排名中位列第12位。



胡志明市范玉石医院的护理人员正在照料一名肺结核患者。

当前，结核病筛查尚未纳入基础或定期体检项目，导致约40%至50%的人口未接受筛查，成为防控工作的主要短板。南部地区病例占全国约60%，被确定为重点防控区域。



为此，相关机构建议将结核筛查全面纳入年度体检和免费筛查体系，并结合电子健康档案管理，加强基层医疗筛查能力，同时保障筛查与治疗经费。近年来，越南虽已出台多项政策加强结核病防控，但专家指出，实现消除结核病目标仍需政府各级领导、各部门协同和全社会广泛参与，确保持续的资金支持和政策落实。





2026年世界防治结核病日全球主题为： “Yes! We Can End TB! Led by Countries! Powered by People!”（“是的，我们可以终结结核病！国家引领、全民参与！”）。越南确定的本国主题为： “将结核病发现与全民定期体检相结合”，强调通过早期筛查降低传播、提升治疗效果。



国家结核病防治计划同时提出六项重点任务，包括：将结核筛查纳入年度体检；全面评估疫情；提升医生筛查能力；完善专科医疗体系；加强人才培训；并将结核筛查与呼吸系统疾病筛查有机结合。（完）

