越南芒街国际口岸对出入境人员进行分流调整

越通社广宁省 ——自3月23日起，广宁省芒街国际口岸对通过芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的北仑I桥和北仑II桥区域的出入境人员进行分流调整，确保在中方在东兴侧北仑I桥区域建设智慧口岸期间，维持出入境和进出口活动的稳定。



据广宁省口岸管理委员会消息，在北仑I桥口岸，通关手续仅适用于以下特定对象：使用边境地区出入境通行证的越中边民；持一年多次出入境通行证的中国公民；有需求在口岸办理入境中国证件的中国香港、澳门、台湾居民；需在口岸办理签证的国际游客。



在北仑II桥区域，职能部门为持有各类出入境证件的公民办理通关手续。因此，自3月23日起，绝大多数游客和旅行团通过口岸时，将被引导至北仑II桥区域办理通关手续。



芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的通关时间为每日河内时间7时至20时，北京时间8时至21时。



智慧口岸项目由越南广宁省与中国东兴市双方于2026年2月11日启动，其目标是应用生物识别、自动控制门和基于5G平台的无人驾驶车辆运输等现代技术，进而提升通关能力，推进口岸数字化转型，未来实现7x24全天候不间断运行。



在货物进出口方面，3月21日至22日周末两天，通过北仑II桥口岸的进出口活动平稳运行，申报单和车辆流量保持较高水平，达3600吨，进出口总额超过5000万美元，上缴国家财政税收达110亿越盾。至此，在北仑II口岸试行周末货物通关连续三周后，周末进出口货物总量超过7000吨。（完）

越通社