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广义省安平小岛披上新衣

22日，国际自然保护联盟（IUCN）与李山海洋保护区管理委员会、广义省渔业协会及阿克苏诺贝尔（越南）公司（AkzoNobel Vietnam）在李山特别行政区安平小岛举行居民住房外立面翻新及岛上壁画修复工程交接仪式。

项目对83处建筑进行翻新，并创作了20幅壁画，有助于改善当地居民生计，同时提升社区及游客的海洋保护意识。图片来源：越通社
项目对83处建筑进行翻新，并创作了20幅壁画，有助于改善当地居民生计，同时提升社区及游客的海洋保护意识。图片来源：越通社

越通社广义省——22日，国际自然保护联盟（IUCN）与李山海洋保护区管理委员会、广义省渔业协会及阿克苏诺贝尔（越南）公司（AkzoNobel Vietnam）在李山特别行政区安平小岛举行居民住房外立面翻新及岛上壁画修复工程交接仪式。

该活动属于“Born to be Wild（生而狂野）”项目框架的一部分，同时也是IUCN与阿克苏诺贝尔（越南）公司签署合作备忘录的重要内容，旨在加强越南海洋生态系统保护，特别是推动海龟及海洋生物的保护工作。

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岛上的壁画不仅吸引了众多游客，也成为直观的教育工具，有助于提升公众的海洋保护意识。 图片来源：越通社

据主办方介绍，项目于2025年10月至2026年2月实施，总改造面积超过1.7万平方米。期间，阿克苏诺贝尔越南公司资助涂料来对83户居民住房、安永幼儿园及小学（安平教学点）重新粉刷外墙，并对因恶劣天气而受损的20幅壁画（创作于2017—2018年）进行修复。该项目通过色彩的运用，赋予社区空间新的生命力，打造具有意义的视觉故事，助力当地旅游发展。

IUCN湄公河下游区域主任杰克·布伦纳（Jake Brunner）表示，此次与阿克苏诺贝尔（越南）公司的合作，是政府、企业、社区及社会组织多方协作模式的有力体现，也展现了各方在海洋保护方面的长期承诺。焕然一新的生活空间与壁画作品如同一部“微缩影像”，为居民和游客带来独特体验，通过富有创意的方式提升公众对海龟保护及海洋生态系统的认知，同时有助于减轻海洋资源开发压力。他相信，通过此次活动，李山乃至全国各海洋保护区和国家公园的保护工作都将取得积极成效。

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色彩绚丽的壁画不仅美化了岛屿景观，更以其所传递的海洋保护信息打动人心。 图片来源：越通社

阿克苏诺贝尔（越南）公司总经理兼东南亚装饰漆业务负责人阮美兰表示，此次项目不仅是简单的墙面翻新，更是为社区“注入灵魂”，旨在保护和传承与安平小岛形成与发展密切相关的文化与历史遗产，以及海洋的核心价值。同时，项目也促进了社区参与，为岛上居民带来积极的社会与精神影响。（完）

越通社
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