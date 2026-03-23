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紧急转运海上两名外籍患者上岸治疗

3月23日，越南航海搜救协调中心与有关单位配合，组织紧急救援，将在海上航行的外国游轮上的两名重病高龄乘客安全送上岸，以便及时接受治疗。

紧急转运海上两名外籍患者上岸治疗。图自越通社
紧急转运海上两名外籍患者上岸治疗。图自越通社

越通社河内——3月23日，越南航海搜救协调中心与有关单位配合，组织紧急救援，将在海上航行的外国游轮上的两名重病高龄乘客安全送上岸，以便及时接受治疗。

两名日本乘客分别是出现严重呼吸衰竭症状，被诊断为重度肺炎，病情发展迅速，陷入急性呼吸衰竭，需进行气管插管并维持呼吸机的的安房俊也（Toshiya Ambo，84岁）先生，以及出现呼吸困难症状的松本博子（Hiroko Matsumoto，79岁）女士。

具体是，3月23日，巴拿马籍太平洋世界号游轮正在从新加坡前往中国台湾的途中，途经越南海域时，安房俊也先生和松本博子女士出现了上述严重病症。船长和船东代表（越龙代理）请求越南救援队紧急协助，将患者送上岸治疗。

在接到信息后，越南航海搜救协调中心在国家民防指导委员会办公室、建设部、越南海事与内河航道局的指导下，调派了常驻于胡志明市福盛坊的专业搜救船SAR 272（隶属于第三区域海上搜救协调中心）以及随行医生团队紧急离港执行救援任务。

至当天约12时20分，SAR 272船已接近太平洋世界号游轮。救援队与医生团队迅速登船，对两名患者进行初步急救，并将其转移至SAR 272船。

截至当天15时20分，两名患者已被安全送至越南第三区航海搜救协调中心码头，移交给职能机构及船东代表，以送往医疗机构接受进一步治疗。（完）

越通社
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