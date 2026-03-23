第72号决议：胡志明市市民每年可享受一次健康体检

越通社胡志明市——“自 2026 年起，胡志明市每名市民将按照既定路线图，每年可享受一次免费健康体检或疾病筛查服务。体检结果将同步更新至电子健康档案，实现全生命周期的健康管理，助力减轻医疗费用负担。” 这是胡志明市人民委员会最近颁布的《2026~2030 年胡志明市市民定期体检与疾病筛查计划》中的核心内容。
根据该计划，胡志明市设定了到2030年全部24个月以下幼儿接受定期健康体检与健康管理；各教育机构的全部学生每年至少体检一次；各机关、企业、工业区、加工出口区的全部员工每年至少接受一次体检及职业病筛查。
另外，从事繁重、有毒有害和危险工作的人员每6个月至少体检一次，全部老年人接受定期体检和疾病筛查。
首先，在2026年内，胡志明市将优先为24个月以下幼儿及18岁以下青少年、合同制员工、试用期人员、学徒、武装力量公职人员、社会福利保障对象及60周岁以上老年人提供服务。自 2027 年至 2030 年，体检范围将逐步扩大至其余群体。
所有体检活动将由卫生局指定的具备资质的医疗机构组织开展。若有必要，可申请市卫生局批准，在医疗机构之外组织流动体检，为民众创造便利。 实施计划的成本来自中央预算资金或医疗保险基金、赞助援助资金以及其他合法资金来源。
据胡志明市人民委员会的消息，该市为全部市民同步开展健康体检、疾病筛查及健康管理活动，旨在提高人口素质，减轻疾病负担和医疗保健成本，逐步构建一个符合城市实际情况的现代化、可持续的健康管理体系。（完）
第72号决议：胡志明市力争到2030年为居民提供免费基本医疗服务
胡志明市市委发布落实越共中央政治局颁布关于加强人民健康素质的保护、照顾和提升等若干突破性措施的第72-NQ/TW号决议的行动计划。根据该计划，胡志明市设定到2030年为居民提供免费基本医疗服务的目标。