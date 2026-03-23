第72号决议：胡志明市市民每年可享受一次健康体检

越通社胡志明市——“自 2026 年起，胡志明市每名市民将按照既定路线图，每年可享受一次免费健康体检或疾病筛查服务。体检结果将同步更新至电子健康档案，实现全生命周期的健康管理，助力减轻医疗费用负担。” 这是胡志明市人民委员会最近颁布的《2026~2030 年胡志明市市民定期体检与疾病筛查计划》中的核心内容。



根据该计划，胡志明市设定了到2030年全部24个月以下幼儿接受定期健康体检与健康管理；各教育机构的全部学生每年至少体检一次；各机关、企业、工业区、加工出口区的全部员工每年至少接受一次体检及职业病筛查。 另外，从事繁重、有毒有害和危险工作的人员每6个月至少体检一次，全部老年人接受定期体检和疾病筛查。

首先，在2026年内，胡志明市将优先为24个月以下幼儿及18岁以下青少年、合同制员工、试用期人员、学徒、武装力量公职人员、社会福利保障对象及60周岁以上老年人提供服务。自 2027 年至 2030 年，体检范围将逐步扩大至其余群体。



所有体检活动将由卫生局指定的具备资质的医疗机构组织开展。若有必要，可申请市卫生局批准，在医疗机构之外组织流动体检，为民众创造便利。 实施计划的成本来自中央预算资金或医疗保险基金、赞助援助资金以及其他合法资金来源。



据胡志明市人民委员会的消息，该市为全部市民同步开展健康体检、疾病筛查及健康管理活动，旨在提高人口素质，减轻疾病负担和医疗保健成本，逐步构建一个符合城市实际情况的现代化、可持续的健康管理体系。（完）