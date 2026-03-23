科技

2026年青年月：当技术成为青年一代的新“语言”

越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。

青年向河静省当地居民介绍并指导使用“i-HaTinh”数字公民应用程序的操作流程。图自越通社
青年向河静省当地居民介绍并指导使用“i-HaTinh”数字公民应用程序的操作流程。图自越通社

越通社河内——越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。这些成果也有助于将越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议进一步细化实化。

数字化转型始于基层实践

在广治省，数字化转型始于对行政区划调整后地名信息查询需求。当地青年并非选择以高成本聘请技术单位，而采取更加主动的方式，依托自身力量自主构建相关数据体系。

共青团广治省委书记陈氏秋表示，“我们希望制作一张数字地图，使省内外民众，甚至国际友人，都能够便捷获取合并后78个乡、坊及特别行政区的相关信息。”

数字数据建设竞赛启动后，各级团组织全部参与制作本地介绍视频，内容涵盖自然条件、文化特色、人文风貌以及发展方向等方面信息。除了简单讲解外，许多单位还以其独特的创新表达方式，将历史与现实生活相结合，构建生动精彩的叙事内容，增强作品的吸引力。在80余件参赛作品基础上，相关数据得以整合并汇入统一的数字地图平台。

目前，只需简单几步操作，用户即可查询各个地方的信息，从行政数据到直观的介绍视频一应俱全。因此，数字地图不仅是一种信息查询工具，也成为生动展示地方形象的重要传播渠道。

在宁平省，数字化转型正朝着系统化、全面化方向推进，其中以数字化赋能遗迹，尤其是红色地标保护传承尤为突出。通过二维码（QR）技术，人民和游客可在移动设备上便捷获取遗址的历史、建筑及文化价值等完整信息。截至目前，全省已成功实施了对228处红色地标、名胜景区、历史文化遗迹的数字化保护方案，通过应用VR360、实景三维建模（3D）或在线参观网址等现代技术，生动再现历史空间，显著提升参观者的体验感。

在推进数字赋能文化遗产保护的同时，宁平省青年还积极参与社会生活中各领域的数字化转型进程。全省已组建130支青年志愿服务队，协助两级地方政府运作并提供在线公共服务等。

vnanet-vna-potal-phat-huy-vai-tro-xung-kich-cua-thanh-nien-trong-xay-dung-xa-hoi-so-8647646.jpg
青年团员引导当地居民在提交行政手续申请材料前，填写相关信息。图自越通社

培育新一代数字公民

2025年，“青年创新”运动持续展现出强大的传播力与影响力，成为共青团组织工作中的一大亮点。这一运动不仅停留在口号层面，广大团员、青年的诸多创意和构想已获得支持并付诸实施，为解决实际问题，尤其是在数字化转型领域作出了积极贡献。落地实施的创意数量显著增加，已有超过1.2万项创意获得支持并成功推进。

在许多地方，各类科技创新竞赛与论坛更加注重贴近实际，鼓励青年围绕地方和社会的具体问题提出解决方案。与此同时，提升青年人力资源质量的相关活动也持续得到重视。多项培训活动、研修班及学术论坛相继开展，为青年接触人工智能等前沿技术和新知识创造了条件，从而提升创新思维能力等。

值得关注的是，上述活动不仅面向具有专业能力的青年群体，还不断向更广泛人群拓展，致力于普及数字技能。

随着各个领域中数字化转型的加速推进，培育新一代数字公民已不再只是目标，而正逐步成为现实。凭借主动进取的精神、创新意识以及快速适应能力，青年群体正推动数字化转型从政策主张走向实际行动，从发展方向转化为现实生活中的具体价值。由此可见，技术不仅是一种工具，更逐渐成为青年思考、行动并对社会做出贡献的一种“新语言”，让他们紧密连接，发挥创造能力并在国家发展进程中彰显自身的重要作用等。（完）

越通社
#青年月 #技术 #青年一代 #新语言 #数字化转型 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

2024 年青年月：实施超过 9.4万个项目

2024 年青年月：实施超过 9.4万个项目

4月23日下午，越南胡志明共青团中央委员会以线上和线下相结合，在河内召开《2024年青年月》总结会议。越南胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉和越南青年联合会中央委员会主席阮玉良共同主持会议。

更多

胡志明市科学技术厅在https://techport.vn网站上线新版技术交易平台。图自越通社

胡志明市推出新版技术交易平台

3月20日，胡志明市科学技术厅在https://techport.vn网站上线新版技术交易平台，标志着该市科技市场中介服务基础设施进一步完善。

附图。图自越通社

人工智能 - 企业增长的关键钥匙

在数字化转型大力推进的背景下，人工智能（AI）已在企业的大多数重要环节中得到强力应用。AI被期望成为引领企业在进入新纪元实现增长的关键钥匙。

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术。图自越通社

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术

心肝联合移植手术于3月13日同步进行。经过约7个小时的连续手术，移植的心脏在手术台上随即恢复跳动，移植的肝脏也迅速分泌胆汁——这是器官运作良好的信号。

第57-NQ/TW号决议的落实要求高校和研究院所提升科研能力。图自越通社

第57号决议：为科学技术与创新发展注入新动能

越共中央政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，正为越南科学技术生态系统的发展开辟了重要方向。该决议的落实，不仅要求高校和研究院所提升科研能力，还为科技企业参与开发新技术平台创造了便利条件，从而推动数字化转型，增强经济竞争力。

附图。图自越通社

第57号决议：进军6G网络 越南企业掌握战略性技术

到2030年，越南逐步掌握部分战略技术、数字技术，如：人工智能、5G、6G移动通信、卫星通信及部分新兴技术等。这是越共中央政治局2024年12月22日颁布关于在国家科技发展、改革创新和数字转型方面实现突破的第57号决议的目标之一。

越南驻德国大使阮得成在颁奖典礼上发表讲话。图自越通社

越南企业首次跻身德国权威能源奖前15强

3月17日晚，德国能源署（dena）举办了2026年能源转型国际大奖（SET Award）颁奖典礼，表彰在可持续能源转型领域表现突出的初创企业。越南Alterno公司从来自79个国家的近500家参评企业中脱颖而出，成功跻身15强。这也是这一享有盛誉的奖项设立10年来，首次有越南代表进入决赛。

论坛场景。图自dms.gov.vn

越英加强电商平台上商品安全管控合作

为强化电子商务平台上商品安全管控，3月18日，英国商业贸易部产品安全与标准办公室(OPSS)与越南工贸部国内市场管理与发展局在河内联合举办了2026年在线产品安全论坛。东盟各成员国代表和多家电子商务平台代表共同与会。

附图 图自越通社

V-Green投资10万亿越盾 建设超级充电站网络

3月18日上午，V-Green全球充电站发展股份公司宣布将投资10万亿越盾，在全国各条国道和省道建设99个超级充电站。每个超级充电站可同时为100辆电动汽车提供充电服务，充电时间仅需约15分钟，全部使用风能和太阳能等清洁能源。

公安部长梁三光大将会见美国罗森集团首席执行官丹尼尔·罗森。图自越通社

推动越南与美国数字化转型与技术合作

3月17日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了美国罗森集团首席执行官丹尼尔·罗森（Daniel Rosen）。美国R.MOR公司总经理阿里克·阿尔卡莱（Arik Alcalay）及美国—东盟商业理事会代表一同与会。

2026年2月，由越南驻英国及爱尔兰知分子协会（VIS）在英国剑桥举办的人工智能（AI）研讨会。图自越通社

人工智能： 越南不容错过的机遇

在数字时代，人工智能（AI）正成为基础性技术，深刻改变着经济运行及众多科技领域的运作方式。在越南，《人工智能法》自2026年3月1日起正式生效，标志着在为这一新兴科技领域构建法律框架方面迈出了重要一步。

在FPT Schools岘港机器人公开赛上，学生们体验机器人操控。图自越通社

第57号决议：《国家人工智能道德准则框架》颁布

越南科学技术部部长近日签发关于颁布《国家人工智能道德准则框架》的第05/2026/TT-BKHCN号通知。该框架旨在引导人工智能（AI）的研究、开发与应用朝着安全、负责任且服务于人类、社区和社会利益的方向发展。该通知自2026年3月10日签署之日起正式生效。

Viettel河内建设分公司基站技术人员裴德南的喜悦之情溢于言表。图自越通社

Viettel 跃居全球电信品牌强度榜首

越南军队电信工业集团（Viettel）代表于3月13日表示，世界领先的品牌估值和战略咨询公司（Brand Finance）已将 Viettel 评为全球品牌强度最高的电信运营商，其品牌强度指数（BSI）高达 89.9/100，并获得该机构评估体系中的最高评级 AAA+。

在第四届越南工业4.0领军企业表彰仪式上获得表彰的科技企业。图自nhandan.vn

对越南数字生态系统产生积极影响的科技成就获表彰

越南科学技术协会联合会3月12日发布消息称，2026年度对数字越南影响科技成就评选活动（Vietnam I4 Impact Awards）已正式启动，旨在寻找并表彰率先创造出为越南数字经济和创新生态系统带来实际影响的科技解决方案的企业、组织和个人。