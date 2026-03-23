2026年青年月：当技术成为青年一代的新“语言”

越通社河内——越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。这些成果也有助于将越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议进一步细化实化。



数字化转型始于基层实践



在广治省，数字化转型始于对行政区划调整后地名信息查询需求。当地青年并非选择以高成本聘请技术单位，而采取更加主动的方式，依托自身力量自主构建相关数据体系。



共青团广治省委书记陈氏秋表示，“我们希望制作一张数字地图，使省内外民众，甚至国际友人，都能够便捷获取合并后78个乡、坊及特别行政区的相关信息。”



数字数据建设竞赛启动后，各级团组织全部参与制作本地介绍视频，内容涵盖自然条件、文化特色、人文风貌以及发展方向等方面信息。除了简单讲解外，许多单位还以其独特的创新表达方式，将历史与现实生活相结合，构建生动精彩的叙事内容，增强作品的吸引力。在80余件参赛作品基础上，相关数据得以整合并汇入统一的数字地图平台。



目前，只需简单几步操作，用户即可查询各个地方的信息，从行政数据到直观的介绍视频一应俱全。因此，数字地图不仅是一种信息查询工具，也成为生动展示地方形象的重要传播渠道。



在宁平省，数字化转型正朝着系统化、全面化方向推进，其中以数字化赋能遗迹，尤其是红色地标保护传承尤为突出。通过二维码（QR）技术，人民和游客可在移动设备上便捷获取遗址的历史、建筑及文化价值等完整信息。截至目前，全省已成功实施了对228处红色地标、名胜景区、历史文化遗迹的数字化保护方案，通过应用VR360、实景三维建模（3D）或在线参观网址等现代技术，生动再现历史空间，显著提升参观者的体验感。



在推进数字赋能文化遗产保护的同时，宁平省青年还积极参与社会生活中各领域的数字化转型进程。全省已组建130支青年志愿服务队，协助两级地方政府运作并提供在线公共服务等。



青年团员引导当地居民在提交行政手续申请材料前，填写相关信息。图自越通社

培育新一代数字公民



2025年，“青年创新”运动持续展现出强大的传播力与影响力，成为共青团组织工作中的一大亮点。这一运动不仅停留在口号层面，广大团员、青年的诸多创意和构想已获得支持并付诸实施，为解决实际问题，尤其是在数字化转型领域作出了积极贡献。落地实施的创意数量显著增加，已有超过1.2万项创意获得支持并成功推进。



在许多地方，各类科技创新竞赛与论坛更加注重贴近实际，鼓励青年围绕地方和社会的具体问题提出解决方案。与此同时，提升青年人力资源质量的相关活动也持续得到重视。多项培训活动、研修班及学术论坛相继开展，为青年接触人工智能等前沿技术和新知识创造了条件，从而提升创新思维能力等。



值得关注的是，上述活动不仅面向具有专业能力的青年群体，还不断向更广泛人群拓展，致力于普及数字技能。



随着各个领域中数字化转型的加速推进，培育新一代数字公民已不再只是目标，而正逐步成为现实。凭借主动进取的精神、创新意识以及快速适应能力，青年群体正推动数字化转型从政策主张走向实际行动，从发展方向转化为现实生活中的具体价值。由此可见，技术不仅是一种工具，更逐渐成为青年思考、行动并对社会做出贡献的一种“新语言”，让他们紧密连接，发挥创造能力并在国家发展进程中彰显自身的重要作用等。（完）

