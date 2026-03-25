挪威大使：有效分权离不开透明与公众参与

越通社河内——在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。



希尔德·索尔巴肯表示，挪威的分权进程基于明确的全国性框架，同时确保地方政府的强大自治权。国会制定目标、标准和民众的权利，地方政府负责实施。国家侧重于政策制定和财政收入分配，而地方则提供日常服务。明确的责任划分以及稳定的财政资源，有助于确保政策执行过程的一致性。



另一个核心要素是民众通过选举、参加地方议会会议或通过电子门户网站发表意见等方式参与监督。她认为，只有确保透明、民众的信息获取权以及明确的监督和问责机制，分权才能有效。



希尔德·索尔巴肯大使对越南刚完成国会和各级人民议会选举做出评价称，越南向两级地方政府体系转型与许多国家正在采用的模式相似。根据挪威和北欧国家的经验，最重要的因素是确保人民对国家及公共机构的信任。实施分权等改革需要较长时间，以便地方政府建设能力、有效行使新权力并为民众提供良好的公共服务。这是一个逐步转变的过程，需要适应新的流程并在实践中总结经验。



她认为，为确保分权成功，需要关注几个关键因素：明确中央与地方的责任划分；保障地方执行任务的人力物力资源；增强透明度，帮助民众了解决策过程及其参与权。此外，数字工具发挥着重要作用，但需注意提升民众的数字技能，特别是在偏远地区，以确保人人都能接触和享受公共服务。（完）



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