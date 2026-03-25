时政

挪威大使：有效分权离不开透明与公众参与

在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。

挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯。图自越通社
挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯。图自越通社

越通社河内——在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。

希尔德·索尔巴肯表示，挪威的分权进程基于明确的全国性框架，同时确保地方政府的强大自治权。国会制定目标、标准和民众的权利，地方政府负责实施。国家侧重于政策制定和财政收入分配，而地方则提供日常服务。明确的责任划分以及稳定的财政资源，有助于确保政策执行过程的一致性。

另一个核心要素是民众通过选举、参加地方议会会议或通过电子门户网站发表意见等方式参与监督。她认为，只有确保透明、民众的信息获取权以及明确的监督和问责机制，分权才能有效。

希尔德·索尔巴肯大使对越南刚完成国会和各级人民议会选举做出评价称，越南向两级地方政府体系转型与许多国家正在采用的模式相似。根据挪威和北欧国家的经验，最重要的因素是确保人民对国家及公共机构的信任。实施分权等改革需要较长时间，以便地方政府建设能力、有效行使新权力并为民众提供良好的公共服务。这是一个逐步转变的过程，需要适应新的流程并在实践中总结经验。

她认为，为确保分权成功，需要关注几个关键因素：明确中央与地方的责任划分；保障地方执行任务的人力物力资源；增强透明度，帮助民众了解决策过程及其参与权。此外，数字工具发挥着重要作用，但需注意提升民众的数字技能，特别是在偏远地区，以确保人人都能接触和享受公共服务。（完）

越南代表团和瑞士代表开展越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）第十九轮自由贸易协定谈判。图自越通社

越南与欧洲自由贸易联盟加速自贸协定谈判

越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登）之间的第19轮自由贸易协定谈判正在瑞士日内瓦举行，谈判释放出十分积极的信号，体现了双方尽早达成协议的巨大决心。

越通社
#挪威经验 #分权改革 #行政改革 #数字化转型 #地方政府 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南与瑞士代表团举行双边会晤。图自越通社

推动越南—EFTA自贸协定谈判尽早完成

在2月24日至27日于瑞士日内瓦举行的越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）（瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登）自由贸易协定第19轮谈判框架内，越南工贸部副部长阮生日新分别与瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）国务秘书及挪威贸工渔业部国务秘书举行了双边会晤。

越南代表团和瑞士代表开展越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）第十九轮自由贸易协定谈判。图自越通社

越南与欧洲自由贸易联盟加速自贸协定谈判

越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登）之间的第19轮自由贸易协定谈判正在瑞士日内瓦举行，谈判释放出十分积极的信号，体现了双方尽早达成协议的巨大决心。

更多

范明政总理出席越俄企业论坛

范明政总理出席越俄企业论坛

据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社

俄罗斯官员：范明政总理访俄巩固经济发展自主能力

越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。

范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社

范明政总理访俄期间考察核能与地铁发展

当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。 图自越通社

俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。

座谈会现场。图自越通社

越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。