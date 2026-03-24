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越南政府副总理胡国勇会见俄罗斯彼尔姆边疆区区长马霍宁

3月24日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的俄罗斯彼尔姆边疆区区长德米特里·马霍宁（Dmitry Makhonin）一行。

越南政府副总理胡国勇会见俄罗斯彼尔姆边疆区区长马霍宁。图自政府网
越南政府副总理胡国勇会见俄罗斯彼尔姆边疆区区长马霍宁。图自政府网

越通社河内——3月24日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的俄罗斯彼尔姆边疆区区长德米特里·马霍宁（Dmitry Makhonin）一行。

在会见中，胡国勇对马霍宁一行访越表示欢迎，并指出，在越俄全面战略伙伴关系持续积极发展的背景下，此访具有重要意义。近年来，两国政治外交关系不断加强，各级代表团互访频繁，特别是越共中央总书记苏林于2025年5月对俄罗斯进行正式访问、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金于2025年9月访越，以及越南政府总理范明政正在进行的对俄正式访问等高层往来，为双边关系注入了新动力。

胡国勇强调，越南始终重视巩固同俄罗斯的传统友好关系和多领域合作，其中地方间合作日益发挥务实作用，为深化双边关系奠定重要基础。

同时，胡国勇对越南各地方与彼尔姆边疆区在加工工业、能源、化工、教育培训及人文交流等领域的合作潜力表示肯定，并建议双方加强各级代表团互访，促进企业对接，为投资和贸易活动创造便利条件；同时扩大高素质人力资源培训合作，特别是在工程技术领域。

马霍宁表示，此次是其首次访问越南，对越南政府和人民的热情接待表示感谢，并高度评价越南近年来取得的经济社会发展成就。他强调，希望推动彼尔姆边疆区与越南各地之间开展更加务实的合作。

他介绍，彼尔姆边疆区是俄罗斯重要的工业中心之一，在机械制造、国防工业、化工及高科技领域具有优势。该地区愿与越南在互补领域加强合作，并继续为旅居当地的越南人社群提供支持，帮助其稳定生活、融入社会并实现发展。

马霍宁表示，相信在两国传统友好关系的坚实基础上，彼尔姆边疆区与越南各地方的合作将不断扩大并走深走实。

胡国勇表示，希望马霍宁此次访越取得圆满成功，为进一步巩固和发展越俄全面战略伙伴关系作出积极贡献。（完）

越通社
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