为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

越通社河内——在对美国进行工作访问期间开展的首项活动中，当地时间3月23日上午，越南政府常务副总理阮和平出席了在纽约举行题为“吸引外资与促进投资越南国际金融中心（VIFC）”的越美企业座谈会。



阮和平在会上发表讲话时评估称，苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。



阮和平指出，经过近40年的革新，越南取得了诸多积极成就，并将在未来一段时间继续同步、有效开展各项重点任务。其中包括：确定民营经济为最重要动力，助力企业提升能力，深度、有效参与全球供应链；促进科学技术突破性发展、促进创新与数字化转型；加强国际融入与合作，迈向数字经济转型、绿色增长、科学技术；同时，继续加大战略基础设施投资力度，建设具有快速扩散效应并强力推动经济发展的国家重点项目，如北南高速铁路、机场、港口、核电、可再生能源，旨在实现全面绿色能源转型，履行到2050年实现净零排放（Net Zero）的承诺。



越南政府常务副总理阮和平发表讲话。图自越通社

阮和平副总理强调，为了将内在力量与外部力量相结合，建设国际金融中心被确定为一项至关重要的主张，是体制上的突破，是动员财政资源与高素质人力资源的战略性决策。该举措将有助于促进增长模式转变和经济结构重组；提高劳动生产效率及国家竞争力；为发展注入新动力。



阮和平希望美国企业和投资商继续与越南，特别是正在建设、运行和发展国际金融中心的两座城市（胡志明市与岘港）并肩同行与合作；同时将成为先锋投资者，并发挥“越南国际金融中心大使”的作用，吸引美国各大潜在投资者共同参与 VIFC。



阮和平副总理重申，越南承诺将与包括美国企业在内的外国投资者并肩同行，并创造最便利的条件，让其在越南国际金融中心投资、经营顺畅并取得成功。（完）