经济

加强银行业在国际金融中心的业务布局

随着众多银行同步制定入驻计划，商业银行参与越南国际金融中心（VIFC）的浪潮正呈现出明显的增长态势。此举不仅旨在利用各项特有的优惠机制，还助力于在深度融入国际背景下扩大业务范围、吸引外资并提升竞争力。

位于守添半岛的越南国际金融中心核心区。图自越通社
位于守添半岛的越南国际金融中心核心区。图自越通社

越通社河内——随着众多银行同步制定入驻计划，商业银行参与越南国际金融中心（VIFC）的浪潮正呈现出明显的增长态势。此举不仅旨在利用各项特有的优惠机制，还助力于在深度融入国际背景下扩大业务范围、吸引外资并提升竞争力。

多家银行纷纷入局

在刚刚举行的2026年年度股东大会上，南亚股份商业银行（Nam A Bank）正式获股东批准，计划在越南国际金融中心（VIFC）设立一家100%内资持股的有限责任商业银行（成员银行）。

除了南亚银行外，关注VIFC的浪潮正席卷整个银行系统。许多商业银行也正在制定参与计划，并预计在今年的年度股东大会上提交股东审议通过。

据2026年年度股东大会资料，越南外贸股份商业银行预计向股东提交在越南国际金融中心（VIFC）设立子公司的方案。按照发展定位，该法人实体将助力银行扩大规模，同时触达在治理、产品和风险管理方面更高水平的国际标准。

与此同时，越南工商股份商业银行也正在研究设立子公司或合适法人实体的方案，以在VIFC开展业务。

此前，胡志明市发展股份商业银行（HDBank）已就将总行迁至西贡玛丽娜国际金融中心大厦（Saigon Marina IFC）的计划征求股东意见，旨在满足业务扩张需求并符合新阶段的发展战略。

越南国际金融中心正吸引着越南整个金融体系的广泛关注。在岘港市，已有11家机构获准参与 VIFC，其中包括5家银行。与此同时，在胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）的创始成员名单中，也记录了越南军队股份商业银行（MB）、先锋股份商业银行（TPBank）、西贡-河内股份商业银行（SHB）、胡志明市发展股份商业银行（HDBank）以及南亚股份商业银行（Nam A Bank，战略成员）等多家银行的参与。

期待打造全新的金融竞技场所

根据现行规定，符合条件的国内商业银行将以成员身份参与越南国际金融中心（VIFC），其运营模式为100%内资持股的有限责任商业银行。

越南国家银行第二区分行副行长阮德令认为，加入VIFC不仅有助于各家商业银行扩大服务业务、提升信誉和品牌影响力，还将为推动国际金融中心的竞争与发展做出贡献。

金融专家阮智孝博士认为，银行参与金融中心的一种合理模式是按照“一站式购物”（one-stop shop）导向发展，即打造一个提供全面且集成金融服务的“金融超市”。

进驻金融中心的各家银行需要汇聚全面的专业能力，以便能够同时服务于从国内到国际投资者、从零售客户到企业客户等多个客户群。

专家认为，国际金融中心可以被比喻为一个大规模的资金中转“枢纽”（hub），各家银行在此扮演着现代金融中介机构的角色。银行系统不仅确保资金流的高效周转，还有助于提高财务资源分配的质量，从而产生积极的溢出效应，推动整个经济体的增长并提升其竞争力。

从长远来看，若能同步部署体制、基础设施和人力资源，越南国际金融中心不仅将成为全球资本的聚集地，还将成为越南银行系统提升地位的“发射台”，助力其逐步深度参与区域及国际金融价值链。（完）

胡志明市规划国际金融中心四大支柱产品群。图自越通社

胡志明市规划国际金融中心四大支柱产品

基于越南政府导向和现有优势评估，设于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）被规划为围绕四大支柱产品发展，以逐步将该市建设成为具有区域和国际竞争力的金融中心。

越通社
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越南—新纪元

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