今日股市：抄底资金回流，VN-Index突破1600点

越通社河内 ——在前三个交易日大幅下跌后，3月24日越南股市积极反弹，卖压减弱，抄底资金回流，市场情绪基本保持谨慎。得益于此，VN-Index不仅收复1600点关口，午后更扩大涨幅。



市场全面飘红，多只股票甚至涨停。房地产板块成为吸引抄底资金的热点，领涨市场，多只股票大幅上涨，如TCH、NLG、CEO涨停，HDC上涨5.52%，IDC上涨5.42%，NVL上涨5.58%，DIG上涨5.47%等。



消费板块也明显复苏。PET、VVS、HHS涨停；FRT上涨5.33%，DGW上涨4.19%等。涨势蔓延至零售和分销板块，显示市场在经历大幅调整后，情绪逐渐稳定。



在金融板块，银行、证券和保险股集体反弹，反映出市场对复苏中流动性改善的预期。工业板块也录得积极走势，帮助市场在午后维持了涨势。



3月24日收盘，VN-指数上涨23.6点，收报1614.77点，其中上涨个股273只，下跌个股59只，48只个股持平。在河内证券交易所，HNX-Index上涨6.27点，收报243.81点，其中117只股票上涨，49只下跌。

市场成交量较前一交易日有所下降，因投资者仍在等待经历大幅波动后的稳定信号。胡志明市证券交易所（HOSE）的成交额近20.2万亿越盾，较前一交易日减少约6.7万亿越盾。两市合计成交额超过21.3万亿越盾。



外资在胡志明市证券交易所连续第八个交易日净卖出，价值近4340亿越盾。



尽管成交额尚未强劲改善且外资持续净卖出，但抄底买盘在多个行业板块的出现，表明市场情绪正逐渐企稳。如果未来几个交易日资金流持续改善，VN-Index有望巩固在1600点上方，并在剧烈波动阶段后迎来更明确的复苏行情。（完）