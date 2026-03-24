应对全球贸易变局 越南重构农业价值链

越通社河内——在全球贸易多变背景下，物流不再仅是运输辅助活动，而成为决定越南农产品竞争力的关键因素。这一现实要求对越南农业价值链进行全面重构，从生产组织到商品流通，以控制成本、提升应对风险能力。



越南政府总理2026年3月16日关于促进出口的第23/CĐ-TTg号通知中，要求建设、升级交通基础设施、仓库、深水港和物流中心，同时提升越南海运企业进出口货物运输能力。



芹苴市茶诺湄公稻米合作社（Xà No Mekong）联合会主席阮文释表示，物流成本正在普遍上涨。据芹苴茶诺湄公河稻米合作社联合会代表介绍，从稻田到工厂的稻谷运输成本上涨30-50%，加上化肥价格和农机租赁费上涨30-40%，导致每公顷平均利润可能下降15-20%，影响农民再投资的心理。



水产行业也面临类似影响，因中东军事紧张局势导致物流成本上升。部分船公司已加收每冷箱2000至4000美元的附加费，而因柴油价格上涨，国内运输成本每40英尺集装箱增加约50万越盾。



越南水产加工与出口协会秘书长阮怀南表示，目前越南水产品对美、日、西欧等主要市场的出口除运输成本外尚未受到重大直接影响，但对中东或南欧出口的企业则困难重重，甚至因缺船和高风险不得不暂停出口。



面对这一形势，加强生产联动和主动制定物流方案被视为重要解决方案。新绿色农场合作社（New Green Farm）经理童文景表示，在九龙江三角洲推行集中耕作、低排放流程，有助于提高产量，优化集货环节和仓库系统利用，从而降低单位产品成本。



然而，国际运输仍受地缘政治紧张局势严重影响，特别是霍尔木兹海峡和苏伊士运河等关键海运航线。这不仅增加了运输成本和风险，还影响进口市场对合作伙伴的选择。



越南驻美商务参赞、商务处处长杜玉兴认为，为保住订单和扩大美国市场份额，越南企业需要确保交货稳定性，按承诺履行合同，并提高应对国际物流风险的能力。



越南水产加工与出口协会已建议工贸部及国家管理机构研究出台相关政策，在物流和燃料成本大幅上涨时支持企业；加强与国际船运公司协调，以维持服务于出口的运输线路稳定。



从长远来看，越南物流服务企业协会副秘书长吴克礼建议越南企业审查运输合同，加强供应链物流保险，实现运输线路和中转港多元化，同时制定备用物流计划，建立替代方案，并扩大与重要中转地区物流伙伴的合作，以提高在动荡环境中的适应能力。（完）

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