经济

能源安全：实现供应来源多样化，致力于满足国内需求

在中东冲突影响导致全球石油危机仍难以预测的背景下，除了其他根本性和长期性方案外，实现供应来源多样化，以满足国内需求是当务之急。

宜山炼化厂的燃料储罐区位于清化省宜山坊的宜山经济区内。图自越通社
宜山炼化厂的燃料储罐区位于清化省宜山坊的宜山经济区内。图自越通社

越通社河内——在中东冲突影响导致全球石油危机仍难以预测的背景下，除了其他根本性和长期性方案外，实现供应来源多样化，以满足国内需求是当务之急。

优化加工，多样化原油供应渠道

据越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）下属成员单位——越南石油研究院原副院长阮鸿明介绍，在正常条件下，越南仍出口部分国内开采的原油，并进口部分原油原料，向广义省容橘和清化省宜山两家炼油厂的生产需求供应。自这两家炼油厂投入运营以来，越南已能自主供应国内约70%的成品油需求，与此前阶段相比，显著降低了对进口成品油的依赖。剩余约30%的成品油需求则从各国进口加以补充。

针对越南为何既出口原油又进口原油以加工成品油这一问题，阮鸿明解释说，这是全球能源行业的普遍结构。许多产油国也同时进行进出口贸易，旨在优化加工过程、实现供应来源多样化、提高炼化系统的灵活性并确保能源安全。

就越南而言，从不同油田开采的原油质量参差不齐，而每家炼油厂的设计都是基于原油的轻重程度、含硫量或化学成分等特定技术指标来处理特定种类的原油。

自中东冲突影响原油及成品油供应链以来，越南国家石油与天然气集团就立即启动了一系列应对方案，并果断执行政府于2026年3月6日发布的第36/NQ-CP号决议，旨在确保能源市场的供应。

Petrovietnam建议政府考虑暂停原油出口，以优先满足国内加工需求。与此同时，该集团已全面梳理包括国内外原油及中间产品库存在内的全部投入原料，为各炼油厂未来几个月的稳定运行制定计划。此外，Petrovietnam还与国际合作伙伴进行对接以补充原油来源，支持宜山炼油石化公司（NSRP）签署更多新的购油合同，从而维持宜山炼油厂的生产活动。

与此同时，Petrovietnam下属成员单位——平山炼化股份公司（BSR）正推动容橘炼油厂满负荷运行，旨在增加市场成品油供应，并随时准备在必要时为宜山炼油石化公司提供支持。

实现成品油供应来源多样化

据海关署的初步统计数据显示，3月上半月，越南进口成品油超过53.3万吨。受全球能源价格波动影响，进口量同比增长41.4%，进口额增长高达89.2%。在进口成品油的同时，原油进口也得以维持，以确保国内两家炼油厂的生产原料。

为确保中东冲突背景下的国内成品油供应，工贸部已要求各大贸易商严格执行2026年年度成品油最低总额计划，确保在任何情况下都能满足生产、经营和消费需求。得益于供应来源的多样化、主动进口以及灵活使用成品油价格平稳基金，目前国内成品油市场基本满足需求，有助于遏制国内价格涨幅，支持保障民生和企业生产经营活动。

与此同时，越南两大国有成品油企业——越南石油集团和越南石油总公司早已主动向国内工厂采购乙醇（Ethanol），并主动与美国、巴西（供应充足且不受中东冲突影响的地区）签署乙醇进口合同，旨在确保用于调制E10RON95生物汽油的原料供应。

扩大国家成品油储备规模

能源专家陶日亭认为，由于目前越南仍需进口成品油以满足国内生产和消费需求，因此储备成品油及原油几乎是有效应对国际市场波动的必然要求。

实际上，越南已建立成品油储备体系，但大部分集中在越南石油集团或越南石油总公司等大型企业。这属于国家补贴成本、企业代为储备的形式，仅具权宜之计的性质。从长远来看，越南需要建立独立于企业商业仓储之外的国家储备仓库系统，逐步将成品油和原油储备规模提升至充足的水平，并向国际惯例靠拢，以在能源冲击面前为国民经济创造“安全缓冲带”。

此外，还需要为越南国家石油与天然气集团扩大油气勘探、开采活动创造便利条件；同时支持集团在签署长期原油进口合同方面发挥更大的主动性，以确保国内各炼油厂拥有稳定的原料来源。与此同时，有必要建立国家与企业之间明确的能源安全保障协调机制，其中Petrovietnam可在从勘探开采、储备到加工及成品油供应的整个价值链中发挥核心作用。（完）

越通社
#中东冲突 #全球石油危机 #长期性方案 #供应来源 #当务之急 #Petrovietnam #勘探开采 #成品油供应
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

更多

越南胡椒“独占”泰国市场。图自越通社

越南胡椒“独占”泰国市场

越南海关局的数据显示，截至2月底，越南胡椒出口量达3.56万吨，创汇逾2.31亿美元，出口量和出口额较去年同期分别增长30.8%和25.6%。

位于守添半岛的越南国际金融中心核心区。图自越通社

加强银行业在国际金融中心的业务布局

随着众多银行同步制定入驻计划，商业银行参与越南国际金融中心（VIFC）的浪潮正呈现出明显的增长态势。此举不仅旨在利用各项特有的优惠机制，还助力于在深度融入国际背景下扩大业务范围、吸引外资并提升竞争力。

铁路领域被确定为越法重要的优先合作事项之一。图自越通社

越法深化铁路领域交流与合作

越通社驻巴黎记者报道，3月23日，越南驻法国大使郑德海会见法国国家铁路公司(SNCF) 旗下SNCF International总裁迭戈·迪子心（Diego Diaz），共商铁路领域合作机会，特别是越南高速铁路的发展问题。

前江省大米出口企业的稻米储备充足。图自越通社

2026年大米出口促进会议即将召开

2026年大米出口促进会议是各管理机构、协会、越南驻外商务处和企业界交换信息、分享经验、就实践问题进行讨论并提出有效解决方案的重要平台，同时是促进企业与管理机构之间的协调与配合，推动形成可持续供应链，提升越南大米在国际市场上的竞争力的良好机遇。

富寿省某个工业园区。图自越通社

2026年第一季度富寿省吸引外资增长6倍

据富寿省人民委员会的消息，该省的投资促进活动在规模和质效方面持续发生了显著转变。2026年第一季度，投资促进活动保持令人印象深刻的增长态势。

越南政府总理范明政访问诺瓦泰克公司。图自越通社

越南与俄罗斯促进液化天然气合作项目

范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。

越南国家银行总部 图自越通社

在支持复苏与促进增长中实现财政收支平衡

经济专家认为，当前形势下实施减税降费政策以支持企业复苏、促进经济增长是必要之举。但这也意味着国家在短期内正面临更大的财政收支平衡压力——既要为刺激经济预留财政空间，又要确保国家金融安全，并满足发展投资和社会保障支出需求。

胡志明市注重打击IUU捕捞。图自越通社

推进渔业“数字化”助力渔民远航守海

在越南渔业正努力解除非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告的背景下，数字数据系统的应用不仅是管理机构的要求，更是助力渔民提高海洋经济效益的关键。

胡志明市各大超市在市场价格波动的背景下，积极加大促销力度，充分发挥平抑物价项目的效用。图自越通社

越南加紧部署市场平抑措施

投入成本压力正蔓延至整个供应链，使零售市场陷入前所未有的“紧绷”状态。越南众多供应商同时提出涨价要求，各大超市系统则“苦苦支撑”以维持价格稳定。管理部门已加紧部署各项市场平抑措施。

各位专家进行交换意见。图自越通社

促进农业企业的绿色投资与信贷

在“促进农业企业的绿色投资与信贷以实现可持续发展”项目（AGREEN项目）框架下，近日，越南科学技术协会联合会下属可持续发展管理研究院与乐施会(Oxfam)驻越南办事处在河内联合发布了《迈向可持续农业：价值链中中小主体的环境、社会和治理（ESG）框架实践及可持续融资渠道》报告及政策建议。

附图 图自越通社

主动施策力保两位数增长目标

在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。

附图 图自越通社

越俄经贸合作：拓展空间 提升水平

基于自1950年建立的友好传统，越南与俄罗斯关系持续巩固并在多个领域全面发展。2012年两国建立全面战略伙伴关系，加之越南与欧亚经济联盟自由贸易协定的实施，为双边经贸与投资合作注入了强劲动力。在此背景下，越南政府总理范明政即将对俄罗斯联邦进行的正式访问，有望为提升两国经贸合作水平创造新的契机。

养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社

推动养老院模式：为“银发经济”注入新动能

随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

越南政府副总理阮志勇向意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索赠送纪念品。图自越通社

越意推进经济外交 深化经贸投资合作

越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。