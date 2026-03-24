能源安全：实现供应来源多样化，致力于满足国内需求

越通社河内——在中东冲突影响导致全球石油危机仍难以预测的背景下，除了其他根本性和长期性方案外，实现供应来源多样化，以满足国内需求是当务之急。



优化加工，多样化原油供应渠道



据越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）下属成员单位——越南石油研究院原副院长阮鸿明介绍，在正常条件下，越南仍出口部分国内开采的原油，并进口部分原油原料，向广义省容橘和清化省宜山两家炼油厂的生产需求供应。自这两家炼油厂投入运营以来，越南已能自主供应国内约70%的成品油需求，与此前阶段相比，显著降低了对进口成品油的依赖。剩余约30%的成品油需求则从各国进口加以补充。



针对越南为何既出口原油又进口原油以加工成品油这一问题，阮鸿明解释说，这是全球能源行业的普遍结构。许多产油国也同时进行进出口贸易，旨在优化加工过程、实现供应来源多样化、提高炼化系统的灵活性并确保能源安全。



就越南而言，从不同油田开采的原油质量参差不齐，而每家炼油厂的设计都是基于原油的轻重程度、含硫量或化学成分等特定技术指标来处理特定种类的原油。



自中东冲突影响原油及成品油供应链以来，越南国家石油与天然气集团就立即启动了一系列应对方案，并果断执行政府于2026年3月6日发布的第36/NQ-CP号决议，旨在确保能源市场的供应。



Petrovietnam建议政府考虑暂停原油出口，以优先满足国内加工需求。与此同时，该集团已全面梳理包括国内外原油及中间产品库存在内的全部投入原料，为各炼油厂未来几个月的稳定运行制定计划。此外，Petrovietnam还与国际合作伙伴进行对接以补充原油来源，支持宜山炼油石化公司（NSRP）签署更多新的购油合同，从而维持宜山炼油厂的生产活动。



与此同时，Petrovietnam下属成员单位——平山炼化股份公司（BSR）正推动容橘炼油厂满负荷运行，旨在增加市场成品油供应，并随时准备在必要时为宜山炼油石化公司提供支持。



实现成品油供应来源多样化



据海关署的初步统计数据显示，3月上半月，越南进口成品油超过53.3万吨。受全球能源价格波动影响，进口量同比增长41.4%，进口额增长高达89.2%。在进口成品油的同时，原油进口也得以维持，以确保国内两家炼油厂的生产原料。



为确保中东冲突背景下的国内成品油供应，工贸部已要求各大贸易商严格执行2026年年度成品油最低总额计划，确保在任何情况下都能满足生产、经营和消费需求。得益于供应来源的多样化、主动进口以及灵活使用成品油价格平稳基金，目前国内成品油市场基本满足需求，有助于遏制国内价格涨幅，支持保障民生和企业生产经营活动。



与此同时，越南两大国有成品油企业——越南石油集团和越南石油总公司早已主动向国内工厂采购乙醇（Ethanol），并主动与美国、巴西（供应充足且不受中东冲突影响的地区）签署乙醇进口合同，旨在确保用于调制E10RON95生物汽油的原料供应。



扩大国家成品油储备规模



能源专家陶日亭认为，由于目前越南仍需进口成品油以满足国内生产和消费需求，因此储备成品油及原油几乎是有效应对国际市场波动的必然要求。



实际上，越南已建立成品油储备体系，但大部分集中在越南石油集团或越南石油总公司等大型企业。这属于国家补贴成本、企业代为储备的形式，仅具权宜之计的性质。从长远来看，越南需要建立独立于企业商业仓储之外的国家储备仓库系统，逐步将成品油和原油储备规模提升至充足的水平，并向国际惯例靠拢，以在能源冲击面前为国民经济创造“安全缓冲带”。



此外，还需要为越南国家石油与天然气集团扩大油气勘探、开采活动创造便利条件；同时支持集团在签署长期原油进口合同方面发挥更大的主动性，以确保国内各炼油厂拥有稳定的原料来源。与此同时，有必要建立国家与企业之间明确的能源安全保障协调机制，其中Petrovietnam可在从勘探开采、储备到加工及成品油供应的整个价值链中发挥核心作用。（完）

越通社