越南胡椒“独占”泰国市场

越通社河内——今年前两月，越南胡椒出口量增长率超过30%。其中，泰国市场需求激增，几乎全部依赖越南供应来源。



越南海关局的数据显示，截至2月底，越南胡椒出口量达3.56万吨，创汇逾2.31亿美元，出口量和出口额较去年同期分别增长30.8%和25.6%。



目前，越南国内胡椒价格虽较此前有所回落，但仍保持在每公斤约13.6万越盾的高位（截至3月22日），帮助农民确保积极的利润空间。2月份，胡椒平均出口价格也有所回升，达到每吨6609美元。



美国继续是越南胡椒最大客户，占出口总量的25%以上，贸易额近6600万美元。德国以近1500万美元的进口额位居第二。

泰国则因进口量激增而跃升至第三位。今年前两月，越南胡椒对泰国的出口量达1940吨，出口额逾1400万美元，分别同比增长125%和104%。



目前，越南几乎“独占”了泰国的胡椒供应来源，占其进口总量的99.63%。由于食品加工和旅游业对香料的需求快速增长，而泰国国内生产受限且成本较高，导致其必须加大进口力度。



除了满足消费需求外，在全球供应收缩的背景下，泰国市场还表现出增加库存的趋势，这将继续推动未来的进口需求。



因此，除了美国和欧洲等传统市场外，越南企业还有机会扩大在泰国等快速增长市场的市场份额。（完）