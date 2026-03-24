越法深化铁路领域交流与合作

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，3月23日，越南驻法国大使郑德海会见法国国家铁路公司(SNCF) 旗下SNCF International总裁迭戈·迪子心（Diego Diaz），共商铁路领域合作机会，特别是越南高速铁路的发展问题。



会见中，郑德海强调，越法全面战略伙伴关系正呈现出强劲发展势头，经济合作日益深入。其中，铁路领域被确定为重要的优先合作事项之一。郑德海还指出，近期双方高层互访，包括越南政府总理范明政于2025年6月对法国国家铁路公司进行工作访问，法国交通部长菲利普·塔巴罗（Philippe Tabarot）于2025年3月对越南进行访问，已为推动双边合作关系，特别是交通运输领域合作关系提质升级做出重要贡献。



迭戈·迪子心强调，在高速铁路系统（TGV）运营方面拥有超过40年经验的法国国家铁路公司愿意在战略咨询、人力资源培训和技术转让等方面为越南提供支持，同时分享在现代铁路系统规划、运营和管理方面的实践经验。



值此机会，双方还就高速铁路发展模式进行了深入讨论。



郑德海高度评价法国在铁路领域的优势，特别是高速铁路系统技术在安全性、运营效率和环境友好方面具有极高标准，契合越南绿色转型的发展方向。郑德海希望与法国国家铁路公司深化人才培训、网络发展咨询及管理经验互换等方面合作关系。



郑德海对法国支持在越开展的各项合作项目给予好评，认为此举充分体现法国与越南携手构建现代化、可持续交通基础设施，推动航空、铁路与海运的多式联运发展方面的承诺。双方的紧密合作将助力越南打造一个现代化、安全、低排放的骨干交通网络。



双方一致同意继续高效落实各项合作协议，重点聚焦技术转让、资金支持、人力资源培训以及经验分享等领域。双方也同意加强人才培养、网络规划咨询、系统治理与运营、新技术开发及铁路行业技术标准建设等领域合作交流等。（完）



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