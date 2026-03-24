越南与印度加强电子及信息技术产业对接

越通社新德里——3月23日下午，越南驻印度大使馆同相关合作伙伴在新德里成功举行了2026年“越南-印度电子和信息技术企业论坛”。此次论坛吸引了来自两国100多家企业代表和20多个领先贸易和工业协会负责人参与。



越南驻印度大使阮青海在开幕致辞中强调，越南政府的“走向全球”（Go Global）倡议鼓励越南企业进军国际市场，并将印度视为优先合作伙伴，越南欢迎印度企业赴越投资并扩大合作。



越南电子企业协会（VEIA）副主席兼秘书长杜氏翠香表示，该协会希望扩大越印企业间的联系，推动双方在高科技领域的实质性合作。同时，该协会期待加强经验交流，招商引资，助力越南企业深入参与全球价值链。



印度全球贸易与技术协会（GTTCI）主席拉什米·萨卢贾（Rashmi Saluja）高度评价越南在应用新技术方面的领先意识及高效执行力。她认为，越南在技术成本和数字解决方案部署方面具有优势，可支持印度等市场以更合理的成本应用技术。她强调，在全球地缘政治波动的背景下，越印特别是在半导体、区块链和数字技术等领域的合作关系日益重要。



印度电气电子制造商协会（IEEMA）主席维巴·古普塔发表讲话。图自越通社

印度电气电子制造商协会（IEEMA）主席维巴·古普塔（G Vibha Gupta）指出，印度和越南在电子电力和能源领域的合作正强劲发展。该协会承诺将发挥桥梁作用，促进两国技术转让与合作。



印度软件和服务业企业行业协会（NASSCOM）技术解决方案总监苏丹舒·米塔尔（Sudhanshu Mittal）希望与越方在人工智能及数字技术领域扩大合作，把握未来发展机遇。



该论坛亮点之一是越方企业推介其能力和合作需求，随后开展了B2B对接活动。各方就电子制造、软件服务、数字化转型、人工智能、金融科技（Fintech）及各类技术解决方案直接进行讨论。



此次论坛搭建了一个有效平台，旨在加强越印两国企业间的对接，促进投资，并拓展实质性合作。同时，双方重申了未来进一步深化经济和技术合作的承诺。



越南驻印度大使馆强调，将继续与合作伙伴紧密合作，支持两国企业开拓两国市场的新机遇。（完）

