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越南与印度加强电子及信息技术产业对接

越南-印度电子和信息技术企业论坛亮点之一是越方企业推介其能力和合作需求，随后开展了B2B对接活动。各方就电子制造、软件服务、数字化转型、人工智能、金融科技（Fintech）及各类技术解决方案直接进行讨论。

越南与印度加强电子及信息技术产业对接

越通社新德里——3月23日下午，越南驻印度大使馆同相关合作伙伴在新德里成功举行了2026年“越南-印度电子和信息技术企业论坛”。此次论坛吸引了来自两国100多家企业代表和20多个领先贸易和工业协会负责人参与。

越南驻印度大使阮青海在开幕致辞中强调，越南政府的“走向全球”（Go Global）倡议鼓励越南企业进军国际市场，并将印度视为优先合作伙伴，越南欢迎印度企业赴越投资并扩大合作。

越南电子企业协会（VEIA）副主席兼秘书长杜氏翠香表示，该协会希望扩大越印企业间的联系，推动双方在高科技领域的实质性合作。同时，该协会期待加强经验交流，招商引资，助力越南企业深入参与全球价值链。

印度全球贸易与技术协会（GTTCI）主席拉什米·萨卢贾（Rashmi Saluja）高度评价越南在应用新技术方面的领先意识及高效执行力。她认为，越南在技术成本和数字解决方案部署方面具有优势，可支持印度等市场以更合理的成本应用技术。她强调，在全球地缘政治波动的背景下，越印特别是在半导体、区块链和数字技术等领域的合作关系日益重要。

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印度电气电子制造商协会（IEEMA）主席维巴·古普塔发表讲话。图自越通社

印度电气电子制造商协会（IEEMA）主席维巴·古普塔（G Vibha Gupta）指出，印度和越南在电子电力和能源领域的合作正强劲发展。该协会承诺将发挥桥梁作用，促进两国技术转让与合作。

印度软件和服务业企业行业协会（NASSCOM）技术解决方案总监苏丹舒·米塔尔（Sudhanshu Mittal）希望与越方在人工智能及数字技术领域扩大合作，把握未来发展机遇。

该论坛亮点之一是越方企业推介其能力和合作需求，随后开展了B2B对接活动。各方就电子制造、软件服务、数字化转型、人工智能、金融科技（Fintech）及各类技术解决方案直接进行讨论。

此次论坛搭建了一个有效平台，旨在加强越印两国企业间的对接，促进投资，并拓展实质性合作。同时，双方重申了未来进一步深化经济和技术合作的承诺。

越南驻印度大使馆强调，将继续与合作伙伴紧密合作，支持两国企业开拓两国市场的新机遇。（完）

3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会。图自越通社

印度——越南企业投资沃土

据越通社驻新德里记者报道，3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会，吸引了从事冷库与电子、航空、旅游、农产品、菠萝天然纤维材料以及相关制造和服务业等多个领域的众多越南企业的关注。

越通社
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