社会

青年力量彰显担当 成为传承传播民族文化的重要生力军

3月24日上午，越南文化、体育与旅游部青年团联合越通社、外交部、电力集团、科技部及国家资本投资经营总公司等单位在河内举办纪念胡志明共产主义青年团成立95周年系列活动，并启动“带团员走进文化场所”项目。活动共吸引500余名团员青年及各界代表参与，生动展现了青年一代在弘扬民族文化中的积极作用。

各单位共青团员与青年积极参与传统艺术活动，有助于提升对民族文化的认知，培养对民族文化的热爱与自豪感。
各单位共青团员与青年积极参与传统艺术活动，有助于提升对民族文化的认知，培养对民族文化的热爱与自豪感。


越通社河内——3月24日上午，越南文化、体育与旅游部青年团联合越通社、外交部、电力集团、科技部及国家资本投资经营总公司等单位在河内举办纪念胡志明共产主义青年团成立95周年系列活动，并启动“带团员走进文化场所”项目。活动共吸引500余名团员青年及各界代表参与，生动展现了青年一代在弘扬民族文化中的积极作用。

本次活动以“95年光辉传统·青年传播民族文化价值”为主题，在越南国家传统戏剧院举行。越南文化、体育与旅游部副部长谢光东在致辞中表示，要持续加强青年政治思想与革命理想教育，落实第80号决议，着力培养有文化责任感、创新能力和国际视野的青年队伍；同时推动文化与经济深度融合，促进文化产业发展。

谢光东指出，应充分发挥青年在文化保护与创新中的先锋作用，特别是在传统艺术传承领域，打造具有市场价值和传播力的文化产品；要加快科技应用与数字化转型，创新文化传播方式，推动越南文化走向世界。

活动期间，团员青年们观看了由国家传统戏剧院排演的改良剧《山河之债》。该剧再现了胡志明为民族独立探索道路并领导革命的历程，融合多种传统艺术形式，生动呈现了越南丰富多元的文化风貌。

此外，青年们还参与了书法体验、东湖民间画制作、面具绘制及民间游戏互动，并与青年艺术家就嘲剧、筹剧、改良剧等传统艺术形式进行交流。近年来，“带团员走进传统艺术剧院”模式已在多地推广，吸引数千名团员参与，成为传播传统文化的重要平台。

活动前，各单位代表和团员青年还前往胡志明主席陵敬献花圈，并在主席府67号遗址上香缅怀胡志明主席。

多年来，各单位青年团紧扣职能任务，积极开展各类实践活动，在志愿服务、基层支援和创新等方面成效显著。作为国家通讯社，越通社青年不断提升专业能力，积极运用数字技术和多媒体手段传播权威信息，多项新闻作品在国家级评奖中获奖。（完）

越通社
#越南青年团95周年 #民族文化传承 #文化场所项目 #传统艺术 #数字化转型 #文化产业 #越通社 #河内活动
关注 VietnamPlus

爱国竞赛

数字化转型

相关新闻

青年团成员表演歌曲《越南万岁》。图自越通社

越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。

青年向河静省当地居民介绍并指导使用“i-HaTinh”数字公民应用程序的操作流程。图自越通社

2026年青年月：当技术成为青年一代的新“语言”

越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。

芹苴青年从米粒开始的创业模式

芹苴青年从米粒开始的创业模式

芹苴市宁桥坊的邱进宝经过探索和学习，用米粒制作成画，开始了创业之路。米画产品款式多样，内容丰富，从家乡风景、芹苴水上集市、胡志明主席形象到肖像画和定制画作。该产品不仅创造了独特的印记，还有助于宣传西南部地区的文化和人民形象。

更多

北仑II桥口岸。图自越通社

越南芒街国际口岸对出入境人员进行分流调整

自3月23日起，广宁省芒街国际口岸对通过芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的北仑I桥和北仑II桥区域的出入境人员进行分流调整，确保在中方在东兴侧北仑I桥区域建设智慧口岸期间，维持出入境和进出口活动的稳定。

让儿童在网络环境中健康发展。图自越通社

让儿童在网络环境中健康发展

越南政府总理范明政刚签署第 468/QĐ-TTg 号决定，批准《保护和协助儿童在网络环境中发展计划（2026-2030 ）》（简称《计划》）。

紧急转运海上两名外籍患者上岸治疗。图自越通社

紧急转运海上两名外籍患者上岸治疗

3月23日，越南航海搜救协调中心与有关单位配合，组织紧急救援，将在海上航行的外国游轮上的两名重病高龄乘客安全送上岸，以便及时接受治疗。

项目对83处建筑进行翻新，并创作了20幅壁画，有助于改善当地居民生计，同时提升社区及游客的海洋保护意识。图片来源：越通社

广义省安平小岛披上新衣

22日，国际自然保护联盟（IUCN）与李山海洋保护区管理委员会、广义省渔业协会及阿克苏诺贝尔（越南）公司（AkzoNobel Vietnam）在李山特别行政区安平小岛举行居民住房外立面翻新及岛上壁画修复工程交接仪式。

南定省肺病医院医护人员正在为患者进行肺部CT扫描。图自越通社

世界防治结核病日：越南专家建议将结核病筛查纳入常规体检

值此世界防治结核病日之际，越南中央肺科医院与国家结核病防治计划联合建议卫生部，将结核病筛查纳入常规体检项目，并在健康管理档案中增加相关指标，以推动结核病的早发现、早控制。该建议的依据是2025年9月9日发布的第72号决议（72-NQ/TW），该决议规定自2026年起，每位公民每年至少可接受一次免费定期体检或筛查。

俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫接受记者的采访。图自越通社

推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃表示，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。

加强对交通工具发动机尾气排放的管控，是实现2050年净零排放目标的有效措施之一。图片来源：越通社

加快推进绿色能源转型进程

在实现碳中和、力争于2050年实现“净零排放”（Net Zero）的路线图中，同时为了减少城市空气污染，除总体解决方案外，对车辆发动机尾气进行控制也是一项有效的措施。

养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社

推动养老院模式：为“银发经济”注入新动能

随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

兴安省美豪坊的一个保障性住房项目。图自越通社

第79号决议：保障性住房需要国有企业充当“火车头”

至2030年至少开发100万套保障性住房的目标正进入关键阶段，现实需求持续增加，供应仍有限。在此细分市场利润空间薄、投资回收期长的背景下，多位专家认为，保障性住房需要一个具备充足财务能力、土地储备和长远视野的“火车头”来引领市场——那就是国有企业。

越日签署三项绿色转型ODA贷款换文。图自越通社

越日签署三项绿色转型ODA贷款换文

3月20日，越南财政部副部长陈国方代表越南政府与日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）代表日本政府在河内签署了关于为三个计划和项目提供贷款的三份换文。

渔民主动安装航行辅助设备，以应对海上可能出现的VMS系统连接问题。图自越通社

广治省加强渔船管控 切实打击IUU捕捞

为与全国携手解除“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞“黄牌”警告，广治省同步实施多项措施，加强对渔船活动的管控。近年来，当地渔船管理工作取得了积极成效，违规捕捞情况明显减少。