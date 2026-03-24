青年力量彰显担当 成为传承传播民族文化的重要生力军



越通社河内——3月24日上午，越南文化、体育与旅游部青年团联合越通社、外交部、电力集团、科技部及国家资本投资经营总公司等单位在河内举办纪念胡志明共产主义青年团成立95周年系列活动，并启动“带团员走进文化场所”项目。活动共吸引500余名团员青年及各界代表参与，生动展现了青年一代在弘扬民族文化中的积极作用。



本次活动以“95年光辉传统·青年传播民族文化价值”为主题，在越南国家传统戏剧院举行。越南文化、体育与旅游部副部长谢光东在致辞中表示，要持续加强青年政治思想与革命理想教育，落实第80号决议，着力培养有文化责任感、创新能力和国际视野的青年队伍；同时推动文化与经济深度融合，促进文化产业发展。



谢光东指出，应充分发挥青年在文化保护与创新中的先锋作用，特别是在传统艺术传承领域，打造具有市场价值和传播力的文化产品；要加快科技应用与数字化转型，创新文化传播方式，推动越南文化走向世界。



活动期间，团员青年们观看了由国家传统戏剧院排演的改良剧《山河之债》。该剧再现了胡志明为民族独立探索道路并领导革命的历程，融合多种传统艺术形式，生动呈现了越南丰富多元的文化风貌。



此外，青年们还参与了书法体验、东湖民间画制作、面具绘制及民间游戏互动，并与青年艺术家就嘲剧、筹剧、改良剧等传统艺术形式进行交流。近年来，“带团员走进传统艺术剧院”模式已在多地推广，吸引数千名团员参与，成为传播传统文化的重要平台。



活动前，各单位代表和团员青年还前往胡志明主席陵敬献花圈，并在主席府67号遗址上香缅怀胡志明主席。



多年来，各单位青年团紧扣职能任务，积极开展各类实践活动，在志愿服务、基层支援和创新等方面成效显著。作为国家通讯社，越通社青年不断提升专业能力，积极运用数字技术和多媒体手段传播权威信息，多项新闻作品在国家级评奖中获奖。（完）



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