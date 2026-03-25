环保

林同省沿海地区接连发现珍稀海洋生物搁浅

2026年3月24日上午，林同省新海乡居民在当地海域发现一只重约20公斤的珍稀海龟搁浅。连日来，多类稀有海洋生物相继在林同省近岸现身，引发社会广泛关注。

附图：海龟。图自越通社
附图：海龟。图自越通社

越通社林同省——2026年3月24日上午，林同省新海乡居民在当地海域发现一只重约20公斤的珍稀海龟搁浅。连日来，多类稀有海洋生物相继在林同省近岸现身，引发社会广泛关注。

发现海龟后，当地居民立即上报相关部门。林同省水产与海岛分局代表指出，该海龟属于受法律严厉保护的濒危珍稀物种。严禁任何非法捕捞、运输或贸易行为，违者将依法追究责任。职能部门建议，民众若发现珍稀海洋生物搁浅，应保持现场原状，并第一时间联系相关部门进行专业处理。

同日上午，在林同省美奈坊（Mũi Né）海域，当地民众再次发现一条皇带鱼（俗称“龙带鱼”）被冲上岸。初步信息显示，该鱼身长逾2米，身体呈扁平状，背鳍呈红色且延伸至全身。

当地渔民表示，皇带鱼通常栖息在深海，极少出现在近岸。专家评估认为，此类搁浅现象可能受环境波动、水温变化或洋流转换等因素影响。

根据当地传统习俗，皇带鱼通常会在沿海地区被隆重安葬，以表达对海洋信仰的尊重。

此前，3月22日下午，新海乡海域也曾发现一条全长约4米的皇带鱼。连日来海龟与皇带鱼的接连出现，已成为林同省沿海居民关注的焦点。（完）

越通社
#林同省 #沿海地区 #珍稀海洋生物 #搁浅 越南
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