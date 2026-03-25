增强妇女经济权能 改善越南逾10万名女性的健康和生活质量

越通社河内—— 3月23日下午，越南妇女联合会与联合利华越南国际有限责任公司（Unilever Vietnam）联合举行会议，评估双方 2022-2025 年阶段合作协议的落实情况，回顾显著成果，分享基层有效模式，并确定下一阶段的合作方向。

在 2022-2025 年阶段中，该合作计划已证明其作为典型的公私合作（PPP）倡议的重要作用，旨在为100余名越南妇女增强经济权能，改善其健康及生活质量。

该计划围绕三大重点支柱展开，包括提升意识并改变有关卫生、健康和环境的行为，助力建设温饱、幸福、进步、文明的家庭；增强经济赋能，支持女性创业、创造就业机会并增加收入；加强社会保障，为受自然灾害和社会变动影响的弱势女性及家庭提供支持。

越南妇女联合会副主席阮氏秋贤指出，多年来，该联合会不断努力与包括联合利华越南国际有限责任公司在内的诸多国内外组织开展有效协作，支持女性全面发展，提升生活水平并加强妇女赋权。

2022-2025 年阶段，该计划已在全国 21 个省市的各级妇联组织中开展，取得了诸多积极成果，超过10万名居住在农村和贫困地区的妇女获得了帮助。

联合利华越南国际有限责任公司负责传播、对外与可持续发展副总经理黎氏红儿表示，该公司将继续与越南妇女联合会同行，扩大支持模式，提升女性的经济能力和生活质量，迈向可持续发展目标。

实施过半以来，双方的合作已初步取得成效，提高了女性在健康护理、卫生、营养和环保方面的认知，同时改变她们的行为，同时改善了女性的生计能力。

在 2026-2027 年阶段，越南妇女联合会与联合利华越南国际有限责任公司将继续扩大合作项目的规模和深度，为越南妇女和家庭建立可持续的生计、增强适应能力和提高生活质量。

同一天，2025 年“越南女性自信做经济”计划框架内的优秀创业创意表彰及颁奖仪式举行，表彰了来自芹苴、安江、乂安、永隆和金瓯等 5 个省市的杰出女性代表，她们展现了越南女性的创新精神、适应能力和可持续发展渴望。（完）