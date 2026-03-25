林同省加强普法教育 引导渔民合法负责可持续捕鱼

越通社河内——3月24日下午，在林同省潘切坊，海警第三区司令部第四检查支队与林同省相关职能部门及《正义报》，为当地200名渔民举办了一场打击“非法、不报告和不受管治”（IUU）捕鱼活动的“模拟法庭”普法活动。



此次“模拟法庭”根据“组织他人非法出境”及“干扰电子设备运行”等真实刑事案例构建。通过生动的模拟审判，向社会传递出强有力的信息：合法、负责任及可持续捕鱼是保护长期生计、维护渔业资源，并携手全国解除欧盟委员会的IUU“黄牌”警告的唯一道路。



庭审结束后，组委会还开展了发放宣传资料、组织渔民签署不违反IUU规定承诺书等一系列活动。



目前，林同省现有8210多艘渔船，其中100%已录入国家渔业数据库，持有效捕鱼许可证的渔船比例超过88%。林同省将打击IUU捕捞视为一项长期且重要的任务。近期，该省持续完善渔业数据，加强渔船队管理，并注重普法宣传工作，以确保渔业生产活动符合国际准则。（完）

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