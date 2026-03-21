庆和省全力推进打击IUU非法捕捞 力争尽早解除“黄牌”警告

近一段时间，庆和省沿海各地严格、全面落实打击非法、不报告、不受管制捕捞（IUU）相关措施，充分体现了各职能力量和广大渔民为尽早解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告所作出的共同努力。

在庆和省卡纳乡，当地共有船身长度6米以上渔船659艘，其中船长15米以上的大型渔船412艘。开展打击IUU非法捕捞专项行动以来，卡纳乡积极与海警第三区司令部32号海团、省水产与海岛分局以及边防检查站密切配合，加大对渔民和船主的宣传教育力度。

庆和省卡纳边防检查站站长 阮友孟中尉：“我们已深入各家各户开展宣传，对辖区内拥有渔船以及在越南海域作业的船长进行法律普及。同时配合地方政府，通过每天早晚广播系统加强宣传。通过这些措施，群众遵守法律和防范IUU捕捞的意识明显提升，目前未发现有渔船越界被外国扣押的情况。”

庆和省卡纳乡渔民 黎明欢：“欧盟提出IUU问题，是为了促使越南解除‘黄牌’警告。每次出海前，我们都会更新联系方式，开启船上的‘黑匣子’定位设备，并向管理部门报告。进出港口也都按规定申报，绝不会侵犯其他国家的海洋主权。”

目前，卡纳乡100%的捕捞渔船已完成登记、检验并获得捕捞许可证，相关数据定期更新至VN-Fishbase系统。所有船长15米以上的渔船均已安装航程监控设备。

卡纳乡人民委员会副主席 潘成山：“目前卡纳乡在管理和宣传方面都取得良好成效，当地渔民普遍自觉遵守规定。可以说，群众已经充分理解并掌握相关要求，没有出现IUU违规行为。”

随着宣传工作的持续推进以及各项监管措施的严格落实，庆和省海域渔民对打击IUU非法捕捞的规定有了更加深入的认识，并严格遵守相关制度。

广义省QNg 90778-TS号渔船船长 裴碧娜：“我们始终按照规定在指定海域作业，不进入外国海域，渔获也按规定在港口交易。出海时所有证件、救生衣、灭火器等设备都准备齐全，并叮嘱船员遵守规定。”

据庆和省农业与环境厅报告，目前全省船身长度6米以上渔船共5120艘，100%已完成登记、编号并取得捕捞许可证，同时全部录入VNFishbase数据库。所有需安装监控设备的渔船也已全部完成安装。自2024年以来，庆和省尚未发现任何渔船违反IUU捕捞规定的情况。（完）