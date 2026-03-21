奇英地道——独具魅力的红色旅游目的地

建于敌人腹地的奇英地道，是越南抗美战争时期岘港军民顽强斗争精神的鲜明象征。60多年过去，这段“地下传奇”仍在当地广为传颂，成为人们引以为豪的历史记忆，也不断向四方游客讲述这片土地“忠勇坚强、率先抗美”的红色精神。

战争时期，奇英地道距伪政权中心约7公里，距美军基地仅约2公里，是一处极具战略意义的“地下交通枢纽”。地道承担着连接平原与西部山区的重要任务，用于输送粮食、物资和干部，是革命力量赖以生存和发展的生命线。

奇英地道遗址讲解员黄金达：“这一地区以白沙土质为主，地下约70厘米处为厚约1.2米的硬土层，地道正是在这一稳定土层中开挖而成。地道多隐藏于村庄竹林之下，结构隐蔽，难以被敌人发现。”

在当年秘密开挖地道的过程中，石新村村民黎克片因刚入党，有幸参与了支部关于地道建设方案的讨论。

岘港市盘石坊居民黎克片：“施工初期人手紧缺，开挖过程非常艰难，尤其是在平地挖掘，通风问题尤为棘手，一旦处理不当便可能暴露目标。为此，当地民众创新采用竹管作为通风口，并巧妙隐藏在竹丛中，以躲避美军军犬的侦察。同时，地道还特意挖在水井附近，这样既能保证地下有水喝，也方便通过打水来获取地面上的信息。”

石新古亭是如今探访奇英地道的重要起点，这里曾设有救护坑、粮食储藏点及通往各条支道的入口。随着时间推移，部分地道已被塌陷或被沙土掩埋。目前，当地已对部分地道进行修复，游客可以深入地下亲身体验，并从路边或农家稻草堆中的隐蔽出口走出，切身感受当年的隐蔽与艰险。

荷兰游客桑德拉：“此次参观令人印象深刻，尤其是在有积水的地道中行走，让我更直观地体会到战争环境的艰苦，以及当年人们如何通过登高观察敌情、迅速传递信息并躲入地道。”

意大利游客马里奥：“走入地道后反而不再感到恐惧，这段经历让我更加理解当年革命者与当地民众保卫家园的勇气与决心。”

目前，奇英地道每年吸引约1.2万至1.5万人次国内外游客前来参观。

岘港市正持续加大对该遗址的保护与开发力度，着力提升旅游服务品质，将其打造成为城市南部独具特色的沉浸式旅游产品。在推动社区旅游发展的同时，也使奇英地道成为国际游客了解越南抗战历史的重要窗口。（完）