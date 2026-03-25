白梅医院和越德友谊医院第二院区案：原卫生部部长阮氏金进遭起诉

越通社河内——越南最高人民检察院发布了在卫生部及相关单位发生的"违反国有资产管理使用规定造成流失浪费；诈骗侵占财产；受贿"案件起诉书。



此案件涉及白梅医院第二院区建设项目和越德友谊医院第二院区建设项目。



根据起诉书，越南最高人民检察院以"违反国有资产管理使用规定造成流失浪费"罪对阮氏金进（原卫生部部长）、阮金忠（原卫生部重点医疗项目管理委员会副主任、原医疗设备和工程司副司长）、陈文生（原卫生部医疗工程建设专业项目管理委员会副主任）、陶春生（原SHT投资建设咨询股份公司经理）等人提起起诉。



阮战胜（原重点医疗项目管理委员会经理）和阮友俊（原医疗工程建设专业项目管理委员会经理）两人以"违反国有资产管理使用规定造成流失浪费"和"受贿"两项罪名遭起诉。黎清添（红河南星有限责任公司经理）以"诈骗侵占财产"罪遭起诉。



根据起诉书，尽管尚未获得越南政府总理批准，原重点医疗项目管理委员会经理阮战胜仍签署相关呈文，让阮氏金进签署决定，准许聘请外国咨询单位编制两个医院项目实施方案并批准这建筑设计方案遴选计划。



呈文中还明确允许VK Architects and Engineers公司编制并提交两家医院项目的建筑设计方案并批准建筑设计方案遴选结果。



根据获批的建筑设计方案，阮战胜指示阮金忠、阮友俊、陈文生完善并合法化违规招标指定文件，让VK Studio – TTB研究所联合体执行TV4/2014和TV5/2014标段，并配合陶春生完善并合法化违规招标指定文件。此行为造成国家资产损失超过700亿越盾。



此外，在参谋和审批过程中未按技术性质划分标包，导致承包商选择和实施过程违规，致使两个项目进度拖延，被迫停工，未能实现既定目标。该违规行为造成国家资产浪费逾7330亿越盾。



在履行职责过程中，原卫生部长阮氏金进在批准选择外国咨询公司参与项目实施方案、建筑设计方案编制及两个项目承包商遴选计划过程中存在违规行为，导致两个项目进度拖延，被迫停工，未能实现既定目标，造成国家资产损失及浪费超过8030亿越盾。阮氏金进的行为已构成“违反国有资产管理使用规定造成流失浪费”罪。（完）



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