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2026年青年月：2026年李自仲奖获奖名单正式揭晓

胡志明共青团中央委员会及2026年李自仲奖评审委员会刚刚公布了100名获奖共青团干部名单。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义与越南国会文化教育委员会主任阮德荣为李自仲奖获奖者颁奖。胡志明共青团中央委员会供图
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义与越南国会文化教育委员会主任阮德荣为李自仲奖获奖者颁奖。胡志明共青团中央委员会供图

越通社河内——胡志明共青团中央委员会及2026年李自仲奖评审委员会刚刚公布了100名获奖共青团干部名单。

2026年李自仲奖评审委员会依据在共青团工作和青少年运动中取得优异成绩，提出的创意和方案已获主管部门认可并在实践中应用，为个人、机关和单位带来实际价值，获得表彰与奖励，优先考虑少数民族共青团干部、女性干部、偏远地区干部等标准进行评审。

最终，胡志明共青团中央委员会遴选出100名最优秀共青团干部授予李自仲奖。其中，男性61人、女性39人。少数民族9人、宗教人士3人，在100名获奖者中有94人为党员。

2026年李自仲奖获奖者虽然成绩、故事和结果各不相同，但他们都共同展现出共青团干部的热情与创造力，不畏艰难困苦，坚定不懈地努力，实现团员青年所寄托的期望与愿望。

李自仲奖是胡志明共青团授予在学习、劳动和工作以及共青团工作和青少年运动中取得优异成绩的共青团干部的崇高荣誉。截至2026年，李自仲奖创办21年来，累计对2000多名各级共青团优秀干部予以表彰，为推动胡志明共青团组织建设与发展做出贡献，为共青团干部不断学习、锻炼、奋斗与成长并为祖国建设与捍卫事业贡献智慧和力量注入动力。

预计，胡志明共青团成立95周年纪念典礼暨2026年李自仲奖颁奖仪式将于3月25日至26日在河内举行。（完）

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越通社
#2026年青年月 #李自仲奖 #获奖名单 #胡志明共青团中央委员会 越南
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