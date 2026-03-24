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越南成功营救并将一名患病外国船员送上岸救治

2026年3月24日16时40分，越南航海搜救协调中心（VNMRCC）的SAR 413号搜救船已成功将一名患病外国船员安全送抵岸边，并移交相关部门送医治疗。

成功营救并将一名患病外国船员送上岸救治。图自越通社
成功营救并将一名患病外国船员送上岸救治。图自越通社

越通社河内——2026年3月24日16时40分，越南航海搜救协调中心（VNMRCC）的SAR 413号搜救船已成功将一名患病外国船员安全送抵岸边，并移交相关部门送医治疗。

该船员名为帕特里西奥·马纳斯·卡博内拉（Patricio Manas Carbonera，1969年出生，菲律宾籍），在新加坡籍“MT Navig8 Wolf”号轮船上工作。

据悉，越南航海搜救协调中心此前接获正从韩国开往新加坡的“MT Navig8 Wolf”号轮船船的紧急通报：船员帕特里西奥右头部受伤，伴有剧烈疼痛，右眼视力严重受损，面临恶化风险。船长请求医疗援助并申请将其送往岸上治疗。

接报后，中心立即请求海岸无线电台与货轮建立联系以提供远程医疗咨询，并引导该船转向头顿角（Mũi Vũng Tàu）以便接受支援。

在国家民事防护指导委员会、建设部以及越南航海与内河航道局的指导下，中心调派常驻胡志明市福胜坊的专用搜救船SAR 413号紧急启航执行任务。同时，中心与船东代表及相关部门协同配合，制定接运与救治方案。

3月24日12时20分，SAR 413号搜救船搭载头顿综合医院的医护团队从位于胡志明市福胜坊的第三区航海搜救协调中心码头出发，驶往“MT Navig8 Wolf”号轮船，接运患病船员并进行现场急救，随后将其安全转运回岸接受后续治疗。（完）

越通社
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