越南铁路增加班次 满足雄王庙会、4·30日五一劳动节假期出游需求

越通社河内——为满足民众在雄王庙会、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期间的出行需求，越南铁路部门计划在此期间加开区段旅客列车。
按计划，西贡-归仁间加开SE30次列车，于2026年4月24日、25日、29日、30日及5月1日从西贡站发车。
归仁-西贡间加开SE29次列车，于2026年4月26日、27日、30日及5月2日、3日从归仁站发车。
西贡-芽庄间加开SNT4次列车，于2026年4月24日、29日、30日从西贡站发车。
此外，铁路部门还加开SNT6次列车，于2026年4月29日从西贡站发车。
对于芽庄-西贡区段，将加开SNT5次列车，于2026年4月27日及5月2日、3日从芽庄站发车；同时加开SNT3次列车，于2026年5月2日从芽庄站发车。
高峰期间，铁路部门建议乘坐火车的乘客安排时间在发车前30分钟至1小时到达车站，以免误车，同时请携带轻便行李，每位乘客凭票携带行李不超过20公斤，并自行看管保管行李。同时，请遵守车站及列车工作人员的指引，不得携带规定中禁止的物品。（完）
苏林总书记：实现越中铁路互联互通必须被确定为双边经济合作中的战略突破口
越共中央总书记苏林19日就越中铁路合作开展情况，同若干部委、行业、中央及地方领导举行工作会议。越南政府总理范明政、公安部长梁三光、外交部长黎怀忠等与会。