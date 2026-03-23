越南铁路增加班次 满足雄王庙会、4·30日五一劳动节假期出游需求

越通社河内——为满足民众在雄王庙会、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期间的出行需求，越南铁路部门计划在此期间加开区段旅客列车。



按计划，西贡-归仁间加开SE30次列车，于2026年4月24日、25日、29日、30日及5月1日从西贡站发车。



归仁-西贡间加开SE29次列车，于2026年4月26日、27日、30日及5月2日、3日从归仁站发车。



西贡-芽庄间加开SNT4次列车，于2026年4月24日、29日、30日从西贡站发车。



此外，铁路部门还加开SNT6次列车，于2026年4月29日从西贡站发车。



对于芽庄-西贡区段，将加开SNT5次列车，于2026年4月27日及5月2日、3日从芽庄站发车；同时加开SNT3次列车，于2026年5月2日从芽庄站发车。



高峰期间，铁路部门建议乘坐火车的乘客安排时间在发车前30分钟至1小时到达车站，以免误车，同时请携带轻便行李，每位乘客凭票携带行李不超过20公斤，并自行看管保管行李。同时，请遵守车站及列车工作人员的指引，不得携带规定中禁止的物品。（完）