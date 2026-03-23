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让儿童在网络环境中健康发展

越南政府总理范明政刚签署第 468/QĐ-TTg 号决定，批准《保护和协助儿童在网络环境中发展计划（2026-2030 ）》（简称《计划》）。

让儿童在网络环境中健康发展。图自越通社
让儿童在网络环境中健康发展。图自越通社

越通社河内——越南政府总理范明政刚签署第 468/QĐ-TTg 号决定，批准《保护和协助儿童在网络环境中发展计划（2026-2030 ）》（简称《计划》）。

该《计划》旨在落实“双重目标”，即在国家数字化转型的背景下，加强保护儿童，同时协助、促进儿童健康发展，提升数字能力，力求在新形势下为形成越南“数字公民”一代做出贡献。

将儿童网络保护活动基本转变为主动预防、阻止儿童在网络环境中遭受危害的模式。

2026-2030 年，全部普通教育机构都部署网络安全解决方案，全部在越南提供互联网接入服务的企业集成在网络传输线路上阻止有害信息的解决方案；在全国范围内建设并部署支持数字技能教育、为儿童提供智能咨询与支持的技术解决方案；确保 100% 在网络环境中遭受侵害的儿童，在儿童本人、亲属或社会群体提出要求时，得到支持与干预。

为实现上述目标，《计划》提出了 11 项任务和措施，其中包括：

一是、继续巩固、完善法律框架。

二是、确保儿童的参与权，并最大限度地发挥儿童的声音和智慧，缩小各区域、各地区儿童之间的数字鸿沟和数字信息获取程度的差距。

三是、推动发展和普及网络安全解决方案以及儿童数字技能教育解决方案，助力在网络环境中保护儿童。

四是、提高国家治理效能和效率，强化企业在落实网络环境中保护儿童各项措施的责任。

五是、加强信息技术应用、数字化转型，实现服务于网络环境中儿童保护工作的信息系统现代化。

六是、在全国范围内同步开展宣传活动，提高社会认知，并强化家庭的责任与陪伴作用。

七是、推动编制、传播健康的大众文化、文学、艺术作品及数字娱乐内容，滋养儿童心灵，提升儿童思维力与创造力。

八是、提高专职队伍的能力，预防、阻止危害与风险，严厉打击和处理在网络环境中侵害儿童的行为。

九是、促进跨部门协作，确保沟通顺畅、常态化和有效协同。

十是、加强国际合作。

十一是、确保对实施结果的检查、监督、评估和总结机制，建立优秀集体、个人的表彰、奖励机制。（完）

数字时代下妇女儿童的性别平等与安全

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越通社
#越南政府总理范明政 #儿童 #网络环境 #健康发展 越南
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