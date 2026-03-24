📝时评：揭开歪曲越南选举结果的手段

越通社河内——关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。



当然，那些对越南缺乏善意的境外势力以及国内不满分子对第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会选举结果的官方信息“高兴不起来”。他们对国家选举委员会以及数千万选民共同创造的显而易见的成果感到不甘心。



那些成果是：根据34个省市的初步报告，在近7642.4万选民中，约有7619.8万人参加投票，投票率达99.7%——为迄今全国最高平均率。



那是在新一届500名国会当选代表中，有214名由中央机关、组织推荐的候选人当选。



那是新一届国会代表的结构中，在行政、司法机关兼职的代表人数减少，专职代表比例提高——预计专职国会代表当选人数为历届最高，达40%（比第十五届国会任期高1.4%；比第十四届国会任期高5.5%；比第十三届国会任期高7.2%；比第十二届国会任期高10.6%）。



那是越南党、国家领导人在全国各地不同选举单位当选国会代表，体现了选民的高度信任。



那是国家选举委员会委员、人事小组副组长阮有东的肯定，即选举产生的500名国会代表、2552名省级人民议会代表和72437名乡级人民议会代表，表明人事工作准备充分、民主、符合法律规定。

2026年3月21日下午，国家选举委员会在河内举行新闻发布会，公布国家选举委员会关于选举结果及第十六届国会代表当选人名单的决议。图自越通社

敌对势力不甘心于已被选举进程和结果证明的事实：选民的政治觉悟和公民责任感得到提高；各级党委、政府的领导和指导得到坚决、同步部署；信息宣传工作广泛、有效开展。民主、公开、透明的原则贯穿整个选举过程，从结构、成分、数量的预期；协商、征求选民意见；推荐候选人；竞选活动；到组织投票、计票，从而选出合格、称职的代表。



无论越南的现实生活发生了多么积极的变化，选举进程多么严谨，敌对势力仍然以模糊的、毫无具体证据的论调一概否认。甚至还有滑稽的行径，即在社交网络上“呼吁”“签署联合声明否认选举结果”。



尽管这些是与越南普遍趋势背道而驰的杂音，但我们仍需要认清这些故意歪曲选举结果的对象的手段和目标。



手段：大肆宣称选举结果已被“预先安排”，投票只是“形式”。目标：制造对选举透明度的怀疑，削弱人民对党和制度的信任。



手段：歪曲关于协商推荐国会代表和各级人民议会代表人事的5个核心步骤的事实。目标：攻击党的领导，否认选举制度的民主本质，从而破坏国家已选择的发展道路。



手段：“搅浑水”——利用社交网络传播虚假信息，夸大个别现象以制造从众效应，引起舆论恐慌。目标：制造分裂、恐慌，扰乱社会，煽动不满分子和立场不坚定者。



手段：“三人成虎”，重复编造的消极现象，无中生有，夸大其词。目标：歪曲尤其是对选举进程、总体是对越南国家在国际上的观感。（完）