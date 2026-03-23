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越共十四届二中全会第一个工作日新闻公报

3月23日，越南共产党第十四届中央委员会第二次会议在首都河内开幕。

出席越共十四届二中全会开幕会的代表。图自越通社
出席越共十四届二中全会开幕会的代表。图自越通社

越通社河内 ——3月23日，越南共产党第十四届中央委员会第二次会议在首都河内开幕。

一、上午，中央委员会在大会堂举行会议。越共中央总书记苏林主持会议并致开幕词。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏代表中央政治局指导会议。

开幕会结束后，中央委员会召开闭门会议，就2026-2031年任期国家机关领导人职务人选推荐工作及中央检查委员会委员增补选举发表意见。

随后，中央委员会分组讨论并对以下内容提出意见：

（一）完善符合新形势要求的国家新闻媒体机构、社会科学院及科学技术院的运行管理模式；

（二）第十四届中央委员会、中央政治局、中央书记处的工作制度；

（三）第十四届中央委员会的工作计划。

二、下午，中央与各位代表在大会堂讨论并对以下内容提出意见：

（一）完善符合新形势要求的国家新闻媒体机构、社会科学院及科学技术院的运行管理模式；

（二）第十四届中央委员会、中央政治局、中央书记处的工作制度；

（三）第十四届中央委员会的工作计划。

随后，中央与各位代表分组讨论以下内容：

（一）中央委员会关于执行党章的规定；

（二）中央委员会关于党的检查、监督和纪律工作的规定；

（三）第十四届中央检查委员会的工作制度；

（四）关于党内政治思想工作的规定。（完）

越通社
#越共十四届二中全会 #第一个工作日 #新闻公报
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