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越南与俄罗斯促进液化天然气合作项目

范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。

越南政府总理范明政访问诺瓦泰克公司。图自越通社
越南政府总理范明政访问诺瓦泰克公司。图自越通社

越通社莫斯科——越通社特派记者报道，在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，当地时间3月23日，越南政府总理范明政在莫斯科访问了俄罗斯及全球领先的天然气巨头——诺瓦泰克公司（Novatek），以促进在越南的大型液化天然气（LNG）项目。

诺瓦泰克公司董事长列昂尼德·米赫尔松（Leonid Mikhelson）表示，越南是全球发展最快的国家之一，且高度重视能源的开发。诺瓦泰克希望在越俄全面战略伙伴关系及传统合作基础上，继续获得越方支持，以扩大在越的投资。

目前，该公司对越南液化天然气领域十分感兴趣，包括与扎鲁别日石油公司（Zarubezneft）共同参与袈拿（Cà Ná）项目，并进入越南不断增长的天然气市场。

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越南政府总理范明政和诺瓦泰克公司领导。图自越通社

范明政指出，诺瓦泰克的业务高度契合越南的发展战略，即保持 10% 左右的经济增长率，并到2050 年实现净零排放目标。他建议诺瓦泰克同越南各地方、机关、国家工业与能源集团（Petrovietnam）、越南电力集团（EVN）及越南民营企业紧密配合，开展包括在越南建设大型液化天然气储气库在内的各个项目。与此同时，范明政鼓励越南企业加强与诺瓦泰克在天然气液化技术领域的合作。

在当前复杂多变并难以预料的国际形势下，加强同传统友好国家的关系，实现供应来源、市场、产品和供应链多样化具有极其重要的意义。越南正在大力推进科技创新，重新调整能源结构，促进能源转型。

范明政表示欢迎诺瓦泰克按照越南的法律法规扩大在越南的业务和投资，同时鼓励该公司与其他合作伙伴和投资者开展有效合作和健康竞争。

范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。（完）

2025年1月14日，两国总理在河内签署了关于俄罗斯联邦总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京对越南进行正式访问成果的联合公报。图自越通社

范明政俄罗斯之行：不断深化越俄全面战略伙伴关系

应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。

越通社
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