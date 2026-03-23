越南时尚轻步迈入俄罗斯时尚圈

越通社河内——3月21日晚，在彼得罗夫斯基宫（Petrovsky Palace）举办的“SOGNO NIGHT”大型秀场，在萨克斯演奏家权善得的动人旋律、歌手范秋河的婉转歌声中，设计师阮垂玲的高级晚礼服亮眼登场，标志着越南时尚正式迈出进入俄罗斯时尚圈的第一步。



在18世纪俄罗斯遗产建筑——彼得罗夫斯基宫举办秀场的创意，源于对古老建筑的热爱。在联系场地时，设计师垂玲未曾料到，出于对越南国土与人民的深厚感情，彼得罗夫斯基宫管理委员会竟欣然同意为其“敞开”遗产大门。对俄罗斯的热爱与对越南情怀在那个为俄罗斯朋友呈献的越南时尚之夜中交相辉映。



“SOGNO NIGHT”推介了约40套皇室风格的晚礼服系列，力求以华丽且飘逸的设计与古堡空间相得益彰。主打材质为塔夫绸（Tafta），结合了天鹅绒、丝绸以及在透明薄纱底布上镶嵌的高级珠宝——通过俄罗斯与越南模特的精彩演绎，向观众深情诉说着那份情怀，宛如一阵带着河内乳花清香的新风在莫斯科徐徐吹拂。



“SOGNO”不仅是心血的结晶，更是将越南时尚带到俄罗斯的殷切渴望。此次活动并未推介在越南人中广为流传的奥黛，而是展示了欧洲风格的晚礼服——这是越南设计师献给俄罗斯土地上俄罗斯人民的礼物，犹如向俄罗斯朋友展现越南人才华、趣味与审美眼光的“首秀”。



“SOGNO NIGHT”以及俄罗斯观众的阵阵掌声，标志着越南时尚征服了又一个新的目的地，为两国人民增添了一根情感纽带。时尚在白桦之国进一步承担起了提升越南文化价值、肯定越南文化地位的重要角色。（完）

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