2026年越俄文化日活动：深化文化交流，共筑友谊桥梁

越通社河内——2026年3月23日至27日，越南文化体育与旅游部同俄罗斯联邦文化部及俄罗斯驻越大使馆，在河内与胡志明市共同举办“2026年越南-俄罗斯文化日”。



本次活动的亮点是3月23日晚在越苏友谊劳动文化宫举行、由俄罗斯文化部副部长安德烈·马利舍夫（Andrey Malyshev）与越南文化体育与旅游部副部长谢光东共同主持的开幕式。



据组委会介绍，这是具有重要意义的文化盛会，旨在向越南公众介绍俄罗斯富有传统底蕴与民族特色的文化价值。



组委会透露，通过音乐、舞蹈与传统服饰的和谐结合，该活动不仅颂扬了俄罗斯悠久的文化价值，还传递了爱国情怀、民族自豪感及保护文化遗产的信息。这也是增进越俄两国人民相互了解与传统友谊的良机。



与此同时，“俄罗斯文化遗产”展分别于3月23日在河内及3月25日在胡志明市举行。展览展出约30幅关于俄罗斯获得联合国教科文组织（UNESCO）公认的文化遗产与自然遗产的摄影作品，同时推介了俄罗斯应用艺术品、手工艺品及传统服饰，帮助越南观众深入了解俄罗斯的历史、人文与文化本色。



在此期间，越俄文化合作工作组第二次会议于3月23日上午在河内举行。会议评估了共了自首次会议以来的合作成果，特别是值此2025年庆祝越俄建交75周年之际举行的各项交流活动。此外，双方还就未来在大型文化活动、表演艺术、美术展览、电影、培训及博物馆展示等领域的合作方向交换了意见。



2026年越俄文化日活动的举办，不仅向越南观众推广了俄罗斯灿烂的文化遗产，更进一步巩固了两国间的传统友好关系、相互理解与文化协作。（完）