经济

越南政府常务副总理阮和平走访纽约主要证券交易所并出席投资促进座谈会

在对美国进行工作访问期间，越南政府常务副总理阮和平于当地时间3月23日在纽约开启系列活动，旨在推动国际金融中心合作发展。

越通社河内——在对美国进行工作访问期间，越南政府常务副总理阮和平于当地时间3月23日在纽约开启系列活动，旨在推动国际金融中心合作发展。

在与纳斯达克证券交易所（NASDAQ）领导的会谈中，阮和平表示，希望纳斯达克成为越南的重要合作伙伴，并为越南国际金融中心建设作出贡献；同时建议纳斯达克加强合作、深化政策对话，以完善越南资本市场。纳斯达克执行副总裁杰夫·托马斯表示，越南是增长迅速的经济体，合作机遇广阔，纳斯达克愿支持越南企业进入美国资本市场，包括在纳斯达克上市。

在与纽约证券交易所（NYSE）的工作会谈中，阮和平介绍了越南国际金融中心的发展方向，强调其目标是深度对接国际金融市场，吸引国际投资者参与，构建现代、透明、高效的金融生态体系。纽交所上市与服务副总裁克里斯·泰勒表示，希望越南企业早日在纽交所上市，并祝贺越南成立国际金融中心，认为这是其金融市场发展战略中的重要一步。

双方一致认为，加强越南资本市场与纽交所之间的对接十分必要，有助于提升越南金融市场发展水平，并提高越南国际金融中心的全球知名度。纽交所还提出多项合作建议，包括共享市场数据、加强信息交流、拓展合作渠道以及推动与越南各证券交易所的政策对话。

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阮和平副总理出席“投资越南国际金融中心”座谈会并发表讲话。图自越通社

由华平投资集团与越南胡志明市国际金融中心及越南常驻联合国代表团联合举办的“投资越南国际金融中心”座谈会吸引了100多家美国大型企业、集团及投资基金参与。华平投资集团董事总经理克里斯托弗·特纳、贝莱德董事总经理马克·埃里克森、美国—东盟商业理事会代理主席兼董事总经理布莱恩·麦克菲特斯、德意志银行产品管理部存托凭证负责人杰夫·马戈利克等嘉宾在会上发言并参与讨论。

阮和平在致辞中表示，此次座谈会是在越共中央总书记苏林于2026年2月刚刚结束对美国的工作访问、推动两国全面战略伙伴关系更加深入务实发展的背景下举行的，其中经济、金融和高科技投资合作被确定为重点方向。

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阮和平副总理出席“投资越南国际金融中心”座谈会并发表讲话。图自越通社

他指出，经过近40年革新，越南已被国际社会视为具有吸引力的投资目的地，是长期投资者眼中友好、和平、安全的国家，同时拥有充满活力、创新能力强、能够适应新技术要求的年轻人力资源。因此，建设越南国际金融中心是一项战略性突破，有助于提升生产力、转变增长模式，实现国家新阶段发展目标。

与会的美国企业和投资基金普遍将越南视为东盟地区的优先投资目的地，高度评价越南在落实重大政策方面展现出的决心与效率，同时肯定越南政府重视倾听企业意见，并希望在政策制定过程中获得更广泛、常态化的沟通机制。各方还建议按照国际标准升级金融市场基础设施，完善外资持股政策、科技企业首次公开募股（IPO）机制，发展基础设施投资基金产品，并确保政策稳定性。

在座谈会期间，阮和平还会见了华平投资集团董事总经理克里斯托弗·特纳。对方表示，该集团高度关注越南市场，主要基于其高增长潜力、活跃的创业生态以及科技领域的发展机遇。凭借60多年的经验，集团愿支持越南资本市场发展，并希望未来参与越南国际金融中心建设。

同日，阮和平还走访了越南常驻联合国代表团驻地，并与驻纽约各代表机构举行工作座谈。（完）

越通社
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