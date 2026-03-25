经济

越南农业与环境部建议出口食品企业关注中国新注册规定

据越南农业与环境部国家动植物卫生检疫通报与咨询办公室（SPS）消息，该办公室已收到中国海关总署关于发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第280号令）相关实施细则的2026年第27号公告。第280号令相关政策措施将于2026年6月1日起正式施行。

燕窝加工。图自越通社
燕窝加工。图自越通社

越通社河内 ——据越南农业与环境部国家动植物卫生检疫通报与咨询办公室（SPS）消息，该办公室已收到中国海关总署关于发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第280号令）相关实施细则的2026年第27号公告。第280号令相关政策措施将于2026年6月1日起正式施行。

根据第27号公告，需由主管部门推荐注册的进口食品目录包括：肉类及其制品、食品包装材料、燕窝及燕窝制品、蜂产品、蛋及蛋制品、食用油脂和油料、含馅面食、谷物制品、谷物粉和麦芽、干制蔬菜、粉状调味料、坚果籽类、干果、特殊膳食用食品（营养食品）、保健食品、乳制品和水产品。

不适用注册自动续期机制的食品名单包括：肉类及其制品、燕窝及燕窝制品。

境外食品生产企业可使用中国海关总署的“进口食品境外生产企业注册管理系统”查询和处理注册申请、变更、延续、暂停、恢复等事项。访问地址：https://cifer.singlewindow.cn。

涉及境外食品生产企业注册的产品分类信息、对应的商品编码（HS）及监管识别代码，可通过注册管理系统中的“产品类型查询”功能进行查询。

越南SPS办公室同时强调，初级加工农产品的注册继续按2025 年第 219 号公告执行。中国海关总署对该注册活动不收取任何费用。（完）

越通社
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