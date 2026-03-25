为配套工业“加油助力”

越通社河内——近年来，胡志明市的配套工业企业不断转型升级，积极融入国内外供应链。在企业自身努力之外，来自城市层面的各类扶持计划也发挥了重要作用。



来自胡志明市投资刺激与利息补贴项目的贷款资金，成为众多配套工业企业持续推进技术革新战略的重要支撑。立福有限公司总经理阮文智表示，机械行业，尤其是模具制造领域，一直需要巨额投资，企业若不投入就会落后。



胡志明市的投资刺激与利息补贴计划已实施20多年，但在2021—2022年期间一度中断。到2023年底，胡志明市人民议会通过第09号决议，明确了支持的领域、行业及对象。随后，2024年7月，市人民委员会颁布第42号决定，重启投资刺激计划，以支持本地企业。根据该项目，企业可通过胡志明市国家金融投资公司获得贷款。优先支持领域包括：高科技、数字化转型、创业以及配套工业等。



除了企业主动寻找合作伙伴，各行业协会也开展了多项支持会员的活动。胡志明市机电企业协会（HAMEE）副主席黄乔山表示，今年协会的重点工作之一是在各工业园区开展供需对接活动，直接连接越南企业与外商直接投资企业（FDI）。“通过对接，机电行业企业参与国内外供应链的比例每年显著提升，与三年前相比，这一比例增长超过30%。”他说。



各类对接活动已取得积极成效。三星电子越南公司战略采购部门专家裴氏清玄表示，在2025年与16家企业开展对接后，三星在胡志明市的工厂目前正与其中两家企业推进合作。今年，三星希望能与更多越南企业建立联系。与此同时，胡志明市工贸局工业与配套工业发展中心代主任陈文和表示，今年工贸局将继续举办配套工业供应商对接会议，并与越南配套工业协会以及三星、博世、英特尔、丰田等跨国集团合作，开展供需对接、培训及企业改进咨询等活动。



据胡志明市国家金融投资公司统计，截至2025年底，该市已接收28个来自投资刺激计划的贷款申请项目，总投资额达4096万亿越盾，总贷款需求为2515万亿越盾。在已受理项目中，已有24个项目获批贷款，总贷款额为1829万亿越盾。市人民委员会已对7个项目作出利息补贴决定，获得支持的贷款总额为4972亿越盾。（完）

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