经济

为配套工业“加油助力”

据胡志明市国家金融投资公司统计，截至2025年底，该市已接收28个来自投资刺激计划的贷款申请项目，总投资额达4096万亿越盾，总贷款需求为2515万亿越盾。

为配套工业“加油助力”

越通社河内——近年来，胡志明市的配套工业企业不断转型升级，积极融入国内外供应链。在企业自身努力之外，来自城市层面的各类扶持计划也发挥了重要作用。

来自胡志明市投资刺激与利息补贴项目的贷款资金，成为众多配套工业企业持续推进技术革新战略的重要支撑。立福有限公司总经理阮文智表示，机械行业，尤其是模具制造领域，一直需要巨额投资，企业若不投入就会落后。

胡志明市的投资刺激与利息补贴计划已实施20多年，但在2021—2022年期间一度中断。到2023年底，胡志明市人民议会通过第09号决议，明确了支持的领域、行业及对象。随后，2024年7月，市人民委员会颁布第42号决定，重启投资刺激计划，以支持本地企业。根据该项目，企业可通过胡志明市国家金融投资公司获得贷款。优先支持领域包括：高科技、数字化转型、创业以及配套工业等。

除了企业主动寻找合作伙伴，各行业协会也开展了多项支持会员的活动。胡志明市机电企业协会（HAMEE）副主席黄乔山表示，今年协会的重点工作之一是在各工业园区开展供需对接活动，直接连接越南企业与外商直接投资企业（FDI）。“通过对接，机电行业企业参与国内外供应链的比例每年显著提升，与三年前相比，这一比例增长超过30%。”他说。

各类对接活动已取得积极成效。三星电子越南公司战略采购部门专家裴氏清玄表示，在2025年与16家企业开展对接后，三星在胡志明市的工厂目前正与其中两家企业推进合作。今年，三星希望能与更多越南企业建立联系。与此同时，胡志明市工贸局工业与配套工业发展中心代主任陈文和表示，今年工贸局将继续举办配套工业供应商对接会议，并与越南配套工业协会以及三星、博世、英特尔、丰田等跨国集团合作，开展供需对接、培训及企业改进咨询等活动。

据胡志明市国家金融投资公司统计，截至2025年底，该市已接收28个来自投资刺激计划的贷款申请项目，总投资额达4096万亿越盾，总贷款需求为2515万亿越盾。在已受理项目中，已有24个项目获批贷款，总贷款额为1829万亿越盾。市人民委员会已对7个项目作出利息补贴决定，获得支持的贷款总额为4972亿越盾。（完）

越通社
#胡志明市 #配套工业企业 #融入国内外供应链 #供应链 #扶持计划 #重要作用 #投资刺激 #利息补贴项目 #贷款资金 #配套工业 胡志明市
关注 VietnamPlus

相关新闻

2023年河内配套工业博览会开幕

2023年河内配套工业博览会开幕

2023年河内配套工业博览会8月23日在河内国家建设与规划展览馆开幕。这是河内市自2017年至今每年举办的大型配套产业博览会。
富寿省的一家服装配件生产工厂。图自越通社

提升辅助产业水平，深度融入全球价值链

辅助产业被视为现代工业体系的重要基础，直接反映一国经济的自主能力。近年来，越南在发展辅助产业方面取得积极进展，但仍面临诸多挑战，尤其是技术瓶颈问题依然突出。

更多

资料图。图自越通社

越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场

挪威海产局 (NSC) 3月25日下午在2026年越南市场上挪威水产业前景活动上公布，越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场；同时预计，2026年挪威三文鱼在越南的消费量将继续保持强劲增长势头。

附图。图自越通社

能源安全：越南两大“巨头”提前部署E10RON95生物汽油销售方案

凭借占据国内近70%的市场份额，越南石油集团（Petrolimex）与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）旗下的越南石油总公司（PVOIL）近期积极开展各项方案，力争今年4月在全国范围内以E10RON95取代矿物汽油，早于工贸部设定的路线图（2026年6月1日）。这两大石油“巨头”的举措正有效缓解矿物汽油的进口压力，为保障国家能源安全做出贡献。

3月23日，在纽约举行的越美商业论坛上，胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋分享了他对越南国际金融中心-胡志明市投资机遇的见解。图自越通社

将越南国际金融中心进入全球资本“视野”

在发展战略方面，越南国际金融中心并不寻求与区域内成熟金融中心进行直接竞争，而是采取差异化路径，专注于具备竞争优势的细分领域，从而利用“后发优势”，直接布局现代金融模式。

越南代表团在2026年IndiaSoft Expo博览会开幕式上合影。图自越通社

越南企业在印度科技市场中寻找发展机会

3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。

2026年北宁省旅游贸易展吸引200余间展位参展

2026年北宁省旅游贸易展吸引200余间展位参展

3月24日晚，北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展开幕式。出席活动的有省人民委员会、工贸部改革创新、绿色转型及工业促进局、贸易促进局等的领导，以及众多企业、合作社、手工艺人。

燕窝加工。图自越通社

越南农业与环境部建议出口食品企业关注中国新注册规定

据越南农业与环境部国家动植物卫生检疫通报与咨询办公室（SPS）消息，该办公室已收到中国海关总署关于发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第280号令）相关实施细则的2026年第27号公告。第280号令相关政策措施将于2026年6月1日起正式施行。

参加“2026年企业与文化”国家论坛的各位演讲者。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：商业文化——可持续发展的内生动力

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

渔船停靠在宁平省宁机渔港。图自越通社

宁平省在部分沿海乡实行禁渔期管理

为按照农业与环境部的引导对水产资源进行保护和开发，3月23日，宁平省人民委员会发布了关于实行禁渔期的区域名单，在省内沿海、近海及内陆地区禁止使用的捕捞作业方式和渔具。禁捕期为2026年4月1日至6月30日。

附图 图自越通社

保持出口增长势头

受地缘政治和经济形势波动影响，全球贸易正进入深度重构阶段。与此同时，技术性贸易壁垒日益增加，对质量标准、可追溯性及社会责任的要求不断提高，给越南未来一段时间的进出口活动带来诸多新挑战。在此背景下，越南工贸部决心保持15%至16%的出口增长目标，同时维持约230亿美元以上的贸易顺差，为实现2026年及未来几年两位数GDP增长目标作出重要贡献。

范明政总理出席越俄企业论坛

范明政总理出席越俄企业论坛

据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

经营—投资合作交流会现场。图自越通社

越南国际金融中心成为吸引全球投资者的关键平台

3月24日，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市，设在胡志明市的越南国际金融中心（VIFC）成员代表与维多利亚州政府代表以及澳大利亚领先的投资基金、养老基金、金融机构等举行了经营—投资合作交流会。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。