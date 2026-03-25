2026年北宁省旅游贸易展吸引200余间展位参展

北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展。图自越通社

越通社北宁省——3月24日晚，北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展开幕式。出席活动的有省人民委员会、工贸部改革创新、绿色转型及工业促进局、贸易促进局等的领导，以及众多企业、合作社、手工艺人。



此次活动是庆祝2026年“回归遗产之地”文化节系列活动中的重点活动之一，同时与联合国教科文组织将东湖民间画制作业列入亟待保护的非物质文化遗产名录证书授予仪式，以及安子—永严—昆山劫泊名胜遗迹群被公布为世界文化遗产的系列活动相结合。



北宁省工贸厅厅长、组委会主任阮明孝在开幕式上强调，2026年北宁旅游贸易展的举办不仅是一次单纯的贸促活动，更是一个传统价值与现代气息、商业与文化和旅游相互交融、汇聚的空间。



北宁省期望旅游贸易展成为活跃、可靠的贸易往来“目的地”和贸促“空间”，成为企业合作生产、寻找伙伴、签订合同、拓展销售市场的平台；同时也是展示产品、旅游线路、服务民众和游客的场所，从而广泛传播被联合国教科文组织认可的各类商品价值和文化遗产价值。



北宁省工贸厅承诺将继续与企业同行，大力推进贸促活动、供需对接，推动市场向专业、现代、可持续方向发展，助力有效落实全省经济社会发展目标。



此次活动规模达200间展位，来自全国多个省市，众多企业、合作社、手工艺人参与，展示产品丰富多样，包括“一乡一品”产品、各地特产、手工艺品、典型农村工业产品、旅游服务等。这种多样性不仅彰显了北宁省及参展各省市的潜力与优势，也有助于促进国内市场发展，提升越南商品的竞争力和品牌价值。

越南工贸部和北宁省工贸厅领导向四名个人授予该领域“优秀艺人”称号。图自越通社

借此机会，北宁省人民委员会向阮廷荣授予手工艺领域“人民艺人”称号，并向4名个人授予该领域“优秀艺人”称号。这些个人在手工艺领域为保护和弘扬民族传统文化价值作出了突出贡献。



开幕式结束后，众多代表和民众参观了“一乡一品”产品、各地特产展区，以及传统手工艺村介绍空间和旅游推广区。多个展位组织了手工艺制作演示，介绍了京北地区的特色美食，同时推介了与典型遗迹、名胜和庙会相关联的旅游线路，营造了活跃氛围，吸引了众多游客前来参观体验。



北宁省旅游贸易展将持续至3月30日。（完）