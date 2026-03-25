经济

2026年北宁省旅游贸易展吸引200余间展位参展

3月24日晚，北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展开幕式。出席活动的有省人民委员会、工贸部改革创新、绿色转型及工业促进局、贸易促进局等的领导，以及众多企业、合作社、手工艺人。

vnanet-gian-hang.jpg
北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展。图自越通社

越通社北宁省——3月24日晚，北宁省工贸厅在北宁文化旅游促进中心举行了2026年北宁旅游贸易展开幕式。出席活动的有省人民委员会、工贸部改革创新、绿色转型及工业促进局、贸易促进局等的领导，以及众多企业、合作社、手工艺人。

此次活动是庆祝2026年“回归遗产之地”文化节系列活动中的重点活动之一，同时与联合国教科文组织将东湖民间画制作业列入亟待保护的非物质文化遗产名录证书授予仪式，以及安子—永严—昆山劫泊名胜遗迹群被公布为世界文化遗产的系列活动相结合。

北宁省工贸厅厅长、组委会主任阮明孝在开幕式上强调，2026年北宁旅游贸易展的举办不仅是一次单纯的贸促活动，更是一个传统价值与现代气息、商业与文化和旅游相互交融、汇聚的空间。

北宁省期望旅游贸易展成为活跃、可靠的贸易往来“目的地”和贸促“空间”，成为企业合作生产、寻找伙伴、签订合同、拓展销售市场的平台；同时也是展示产品、旅游线路、服务民众和游客的场所，从而广泛传播被联合国教科文组织认可的各类商品价值和文化遗产价值。

北宁省工贸厅承诺将继续与企业同行，大力推进贸促活动、供需对接，推动市场向专业、现代、可持续方向发展，助力有效落实全省经济社会发展目标。

此次活动规模达200间展位，来自全国多个省市，众多企业、合作社、手工艺人参与，展示产品丰富多样，包括“一乡一品”产品、各地特产、手工艺品、典型农村工业产品、旅游服务等。这种多样性不仅彰显了北宁省及参展各省市的潜力与优势，也有助于促进国内市场发展，提升越南商品的竞争力和品牌价值。

vnanet-bac-ninh.jpg
越南工贸部和北宁省工贸厅领导向四名个人授予该领域“优秀艺人”称号。图自越通社

借此机会，北宁省人民委员会向阮廷荣授予手工艺领域“人民艺人”称号，并向4名个人授予该领域“优秀艺人”称号。这些个人在手工艺领域为保护和弘扬民族传统文化价值作出了突出贡献。

开幕式结束后，众多代表和民众参观了“一乡一品”产品、各地特产展区，以及传统手工艺村介绍空间和旅游推广区。多个展位组织了手工艺制作演示，介绍了京北地区的特色美食，同时推介了与典型遗迹、名胜和庙会相关联的旅游线路，营造了活跃氛围，吸引了众多游客前来参观体验。

北宁省旅游贸易展将持续至3月30日。（完）

越通社
#北宁旅游贸易展 #回归遗产之地 #东湖民间画 #联合国非遗 #一乡一品 #手工艺人 #旅游推广 #文化遗产
关注 VietnamPlus

更多

燕窝加工。图自越通社

越南农业与环境部建议出口食品企业关注中国新注册规定

据越南农业与环境部国家动植物卫生检疫通报与咨询办公室（SPS）消息，该办公室已收到中国海关总署关于发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第280号令）相关实施细则的2026年第27号公告。第280号令相关政策措施将于2026年6月1日起正式施行。

参加“2026年企业与文化”国家论坛的各位演讲者。图自越通社

第80-NQ/TW号决议：商业文化——可持续发展的内生动力

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，越南文化是民族数千年建国卫国进程中美好价值的结晶，是塑造越南人智慧、灵魂、气魄和品格的重要内生动力。作为文化生活重要组成部分的商业文化，已成为决定企业乃至国民经济竞争力和可持续发展的关键因素。

渔船停靠在宁平省宁机渔港。图自越通社

宁平省在部分沿海乡实行禁渔期管理

为按照农业与环境部的引导对水产资源进行保护和开发，3月23日，宁平省人民委员会发布了关于实行禁渔期的区域名单，在省内沿海、近海及内陆地区禁止使用的捕捞作业方式和渔具。禁捕期为2026年4月1日至6月30日。

附图 图自越通社

保持出口增长势头

受地缘政治和经济形势波动影响，全球贸易正进入深度重构阶段。与此同时，技术性贸易壁垒日益增加，对质量标准、可追溯性及社会责任的要求不断提高，给越南未来一段时间的进出口活动带来诸多新挑战。在此背景下，越南工贸部决心保持15%至16%的出口增长目标，同时维持约230亿美元以上的贸易顺差，为实现2026年及未来几年两位数GDP增长目标作出重要贡献。

范明政总理出席越俄企业论坛

范明政总理出席越俄企业论坛

据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

经营—投资合作交流会现场。图自越通社

越南国际金融中心成为吸引全球投资者的关键平台

3月24日，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市，设在胡志明市的越南国际金融中心（VIFC）成员代表与维多利亚州政府代表以及澳大利亚领先的投资基金、养老基金、金融机构等举行了经营—投资合作交流会。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。

越南宠物市场吸引韩国企业目光。图自越通社

越南宠物市场吸引韩国企业目光

越南正掀起为韩国宠物食品及用品出口商的战略目的地。目前，韩国制造的宠物食品在部分细分市场中占据了约30%至40%的采购份额，展现出强劲的品牌辨识度和越南消费者的信任。

附图。图自越通社

应对全球贸易变局 越南重构农业价值链

在全球贸易多变背景下，物流不再仅是运输辅助活动，而成为决定越南农产品竞争力的关键因素。这一现实要求对越南农业价值链进行全面重构，从生产组织到商品流通，以控制成本、提升应对风险能力。

越南胡椒“独占”泰国市场。图自越通社

越南胡椒“独占”泰国市场

越南海关局的数据显示，截至2月底，越南胡椒出口量达3.56万吨，创汇逾2.31亿美元，出口量和出口额较去年同期分别增长30.8%和25.6%。

位于守添半岛的越南国际金融中心核心区。图自越通社

加强银行业在国际金融中心的业务布局

随着众多银行同步制定入驻计划，商业银行参与越南国际金融中心（VIFC）的浪潮正呈现出明显的增长态势。此举不仅旨在利用各项特有的优惠机制，还助力于在深度融入国际背景下扩大业务范围、吸引外资并提升竞争力。

铁路领域被确定为越法重要的优先合作事项之一。图自越通社

越法深化铁路领域交流与合作

越通社驻巴黎记者报道，3月23日，越南驻法国大使郑德海会见法国国家铁路公司(SNCF) 旗下SNCF International总裁迭戈·迪子心（Diego Diaz），共商铁路领域合作机会，特别是越南高速铁路的发展问题。