能源安全：解决夏季高峰期航空运费难题

越通社河内——航空业目前正面临燃油价格高企带来的诸多挑战，燃油成本已占航空公司总运营成本的35%至40%。



随着越南南方解放日4·30和五一劳动节假期及夏季旅游高峰临近，燃油价格的持续波动正对客货运价的合理调整提出挑战。这一调整旨在确保航线的持续运行，满足民众出行需求，并保障国家的贸易、旅游及对外活动。



除了受燃油价格影响外，中东地区的冲突导致领空关闭或受限，使航线被调整，致使飞行时间增加和燃油消耗上升，从而进一步削减了航空业务的利润。



燃油成本的攀升使许多航线失去效益，甚至出现越飞越亏的局面。因此，越南各航空公司正重新评估运营活动，并从2026年4月起重新安排航班计划，旨在减少燃油消耗，避免因航油供应中断而导致航班取消。



为应对当前的航油价格波动，越南航空局于3月20日对近40家国际及地区航空公司进行了快速调研。结果显示，超过60%的航空公司已经或计划从2026年3月中旬起增加燃油附加费或调整票价。目前，越南各航空公司也正在制定国际航线燃油附加费方案，预计将于4月初实施。

越南建设部副部长阮春创认为，航空是受油价波动影响最大的交通领域。目前，建设部正指导航空局审查各航空企业的成本调整方案，从而根据当前形势调整合适的调价区间。特别是，该价格区间将根据市场油价的涨跌进行灵活调整。最高目标是确保不因燃油短缺而导致运输服务中断。



越南航空局局长汪越容已发布指示，要求确保航空运输活动绝对安全、不脱节、不中断，且票价涨幅不得超出民众的承受能力。



各航空公司也主动审查运营计划，根据市场实际需求分阶段规划国内航线；同时与航油供应商紧密配合，评估使用需求，确保加油量符合实际需要，并加强各阶段供应源的协调工作。（完）

