经济

扩大越南与俄罗斯的合作空间

3月25日，越南工贸部副部长潘氏胜在河内会见了来访的俄罗斯秋明州副州长安德烈·瓦迪莫维奇·潘捷列耶夫。

双方代表合影。图自工贸部电子门户网
双方代表合影。图自工贸部电子门户网

越通社河内——3月25日，越南工贸部副部长潘氏胜在河内会见了来访的俄罗斯秋明州副州长安德烈·瓦迪莫维奇·潘捷列耶夫（Andrey Vadimovich Panteleev）。

潘氏胜对秋明州工作代表团表示欢迎，并强调，越南工贸部始终重视推动与俄罗斯的合作关系，特别是在贸易、工业与能源领域中的合作，同时强调，两国地方合作在培育和扩大双边关系中扮演日益重要的作用。

安德烈·瓦迪莫维奇·潘捷列耶夫希望寻找越南合作伙伴，以期今后推动投资合作、生产、技术转让、供应链发展以及加强旅游合作。

潘氏胜对秋明州领导代表的建议表示欢迎，并对双方企业之间的合作潜力给予高度评价，特别是在工业、能源和技术人力资源培训等领域。潘氏胜认为，凭借秋明州在油气及能源辅助工业领域的突出优势，以及越南企业的实质性合作需求，双方在推动对接活动和开展具体合作方面还有很大的空间。

在此基础上，潘氏胜建议秋明州加强与越南的相关机构、企业和培训基地的直接交流。同时，责成境外市场发展司配合，为秋明州工作代表团与越南国家油气集团、胡志明市工业大学牵线搭桥，以探讨在合适领域中合作的可能性。

值此机会，潘氏胜诚挚邀请秋明州领导及企业界参加预计于9月3日至5日在胡志明市举办的2026年越南国际商品供应链对接系列活动，进而加强与越南企业对接、寻找合适合作伙伴并在未来扩大经营合作的机会。（完）

会议现场。图自越通社

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越通社
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